林佳龍遭酸「收割部長」　蘇貞昌避談人事改組：還有很多事要處理

記者蔣婕妤／台北報導

立法院第9屆第7會期15日開議，行政院長蘇貞昌出席施政報告總質詢。國民黨團總召江啟臣下午針對華航罷工案質詢蘇貞昌，他點名交通部長林佳龍是「收割部長」，怒嗆林佳龍平時不見人影、指派政務次長王國材出面紅眼協商，到了最後一刻才現身「鐮刀收割」。對此，蘇貞昌解釋，林佳龍第一時間就掌握狀況，不同角色工作不同，他也強調，「和平落幕後還有很多事要處理，不是談人事的時候。」

華航機師罷工行動邁入第7天，勞資雙方第四度協商自14日上午10時展開，七天來歷經160小時的罷工，終於在當日晚間十點宣告落幕，蘇貞昌深夜在臉書發文表示，代表政府深深感謝華航與機師工會。

江啟臣質疑，林佳龍等高官協商時不見人影，只有次長王國材在現場賣力協商，但到了最後罷工落幕，林佳龍又現身「收割」成果，他怒問蘇貞昌旅客權益該如何善後？他怒指，蘇貞昌說華航罷工政府不該出面干預，但明明政府有華航公股、更關乎公共運輸，政府應該要負責。

蘇貞昌回應，林佳龍第一時間就掌握，只是不同角色做不同的工作，面對罷工政府應該是要讓事件盡速落幕、達成最高效率，他強調，「團隊成員用不同角度做這件事」。針對江啟臣質問目前有沒有人請辭，蘇貞昌強調，事件落幕後還有很多事情需要去處理，還不是討論人事的時候。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）