霧峰林家掌門人豪宅遭查封　富商爆料欠2.5億不還提告

▲名列台灣五大家族之一台中霧峰林家，被爆積欠富商2.5億元未還，第6代族長林博正的豪宅因此遭查封。圖為林家宮保第。（圖／資料照／記者謝孟儒攝）

記者楊佩琪／台北報導

霧峰林家爆出家族成員，積欠一李姓富商近3億元款項，卻拖了2年半都未償還。根據李姓富商的說法，林家不僅沒還錢，還告他詐欺、偽造文書等罪，不甘莫名損失，對林家掌門人林博正提起刑事誣告，並聲請查封財產，林博正位在台北市信義區仁愛路上豪宅，2018年5月4日已遭查封。

李姓富商爆料，林博正的小兒子林明洋多次與他接觸，聲稱是為投資及金融操作需要，前後一共向他借款2.5億元，雙方約定2017年6月前還款，違約金每日50萬。

李姓富商表示，2017年林明洋擺明無法一次還清，卻告訴他，父親願意幫忙還，也願意出面作保，為此，他還親自開車載林明洋到林博正住處，讓林明洋找父親簽下本票、承諾切結書、和解書等。

同年5月，林明洋簽下保證書，強調和解書、承諾還款書，以及4張面額共2.78億元的本票，都是由林博正親自簽立、用印。之後林明洋還好幾次找他出國，香港、菲律賓、瑞士跑了好幾趟，食宿花了500多萬元還是自己掏腰包，都是為了林明洋告訴他，要到海外拿林家資產還錢。

沒想到最後不僅沒有拿回錢，還被林博正提告涉嫌詐欺、偽造文書，他因此決定對林博正提起誣告訴訟，並向台北地方法院聲請查封財產。北院證實，林博正位在台北市仁愛路上的豪宅，已在2018年5月4日查封。

林博正為霧峰林家第六代族長，也是林獻堂的長孫，身價上看百億。根據《壹週刊》報導，林博正懷疑該2.5億元債務，根本是小兒子林明洋勾結李姓富商從中搞鬼，文件是兒子偽造的。主因林明洋好賭，多次欠下超過10多億元的債務都由做父親的幫擦屁股。不甘家產被敗，林博正的二兒子林明元力主不再為小弟收拾善後。目前詐欺、偽造文書部分，尚在台北地檢署偵辦中。

而這也不是林明洋因債務問題鬧上版面。林明洋曾被控假代賣真侵占價值4000多萬元古董，包括「明朝醬釉三多紋大盤」、「明朝永樂青花綬帶紋大盤」、「元朝青花龍紋碗」、「清朝乾隆琺瑯彩西洋仕女人物小瓶」等一共6件，遭檢方提起公訴，最後因歸還古董，並與宋姓收藏家達成和解，台北地方法院判決林明洋無罪。

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