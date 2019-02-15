屏東萬丹中原休閒農場　餵羊喝木瓜酵素超療癒

▲屏東縣萬丹鄉中原休閒農場主人李姿滿和農糧署南區分署長姚志旺。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉中原休閒農場李姿滿養羊種木瓜，遊客到此可以DIY小型盆栽、餵羊吃草，還可以聽她導覽解說園區環境，及農場自家生產的木瓜酵素，讓身心舒暢超療癒。

李姿滿說，夫家原是酪農戶，以養乳牛生產牛奶為主，因經濟問題而家道中落，陷入困頓時，親友介紹養羊，而羊奶營養成份更多，她先從小規模養起，湊巧女兒念小學時，學校戶外教學指定到她家看羊，還要介紹「羊的一生」，她初次接到一大群學生到羊舍參觀，原準備要講的資料一緊張腦筋一片空白，完全講不出話來。

有了這次經驗，她開始訓練自己如何和人溝通，當然也激盪她把羊舍轉型成教學用的牧場。

她說，剛開始有很多學校的教學課程或是遊客走進牧場來看羊，了解擠羊奶的過程，而喪夫的她把生活重心放在牧場上，大兒子也在牧場工作，把悲傷化成力量，全家人規劃把牧場的型態更多元。

她說，牧場的空地栽種著木瓜，專作酵素，她提及小女兒天生腸道消化不良，喝了木瓜酵素竟大大改善，而腸胃不適是現代人通病，她使用傳統方式製作木瓜酵素，讓遊客飲用，有很好的效果，口耳相傳，消費者競相購買。

原先她只種了20幾棵「紅妃」木瓜，她發現木瓜酵素的效果後，另外闢地種了好幾百棵木瓜樹，以友善方式耕作，完全不灑農藥，並自製有機肥，木瓜樹依然結實纍纍，而青木瓜是木瓜酵素的原料，有豐富的白色乳汁，天然酵素就高於其他水果。

她將牧場申請改為休閒農場，以羊為主題，全盛時間超過500頭，現在約50-60頭，轉型為休閒產業，她常以羔羊跪乳、舐犢情深為故事題材，教人孝順從善，而農場的羊隻大多吃自家種的牧草，以高床飼養，羊隻健康羊乳無腥味。

目前的休閒農場，讓她更忙碌，除了平常的羊群照顧，田裏的木瓜也種了玉米、南瓜及蕃茄等，每逢假日，許多遊客喜歡帶著家人來此體驗餵羊，及樹蔭下休憩喝羊乳、喝木瓜酵素感覺，輕鬆又自在。李姿滿連絡方式0963286929。