好樣的所長　利用休假載滿日常生活用品助育幼院

▲東港警分局東濱派出長郭瑾樺以手推車搬運日常生活物質給育幼院。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「好樣的所長」！屏東縣東港警分局東濱所所長郭瑾樺利用休假，頂著太大陽以手推車往返搬運，將育幼院童所需的日常生活用品裝滿自己的車輛，探訪院童，讓院童師生看了都很感動。

▲郭瑾樺搬運日常生活用品。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

東濱派出所長瑾樺平時帶著所內員警訪視轄內弱勢家庭及獨居長者，訪視後發現許多弱勢家庭各自都有生活上的困境，都積極接洽高雄市慈善團體紫龍宮捐贈物質給予救助，也針對育幼院的幼童們提供必需品物資捐贈。

先前，他探訪育幼院，向院方老師詢問院童的狀況及物資需求，院方向他表示，每月所需要的物資都不一樣，但主要以文具用品及食品用品最迫切需要，有時會需要特殊用品例如熨斗等生活用品。

院方指出，因為孩子都處於就學階段，雖政府會適時的補助，但在付了學費之後，其實所剩無幾，因此就需要靠院方自行去募款讓育幼院運作正常，部所長聽完院方講解後，義不容辭的表示每個月所需的物資，他會請認識的慈善團體幫忙。

日前，他就利用休假，起了個大早，開著自己的便車載著滿滿的物資，利用推車將一袋袋的米及院童們所要穿的衣物都放了上車，由於物質實在太多，他在太陽下來回搬了好幾趟。

郭瑾樺表示，警方平常努力在打擊犯罪，也持續訪視需要關懷的家庭及育幼院院童，讓社區注入一股暖流，散佈正能量，藉由個人微薄力量，發揮拋磚引用的精神，呼籲地方善心人士共同發揮善心， 多一次慰問，就多一份感動，讓社會暖流填滿每一個需要的角落，幫助更多需要幫助的人。