屏東新園栽種豆薯　如水梨般清爽滋味「沒吃到可惜」

▲農糧署南區分署長姚志旺、農民顏國聲、新園鄉農會總幹事林翠娥。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園農特產豆薯，皮薄清脆多汁，削皮後如水梨般清甜，不但可鮮食、煮炒料理，還可加工，樣樣皆可口，尤其地方特色「八寶丸」，少了豆薯就會少一味。

新園鄉總幹事林翠絨說，新園種豆薯面積約85公頃，大多種在沙質壤土地排水容易的地方，農民7月份陸續種到10月份，採收期可以到清明節，而農民顏國聲則是種豆薯的高手。

60歲的顏國聲種豆薯將近20年，原從事建築業，因職業傷害而改途種豆薯，目前除了自己原有土地，又承租地大約10幾公頃栽種。他說，從種到收約半年，適當肥培管理及病蟲害防治，採收時先用挖掘機將土翻鬆，再用人工一顆一顆拔起來，從枝葉茂盛的表面無法想像，拔起來都是一顆顆碩大鮮美的豆薯，還夾帶深黑沙土，稍作整理後就進入倉庫常溫保存，銷售期可達半年。

豆薯屬豆科植物，會開花結豆莢，地下部結塊根，北部稱「刈薯」，南部叫「豆仔薯」，高雄的大寮及屏東的新園和屏東市是主要產區，皮薄而堅韌，耐貯放，味像水梨，可涼拌、炒食、煮湯，用途相當廣泛。

林翠絨說，豆薯及芹菜管和花生是新園三寶，正想法子要積極推廣地方特產，尤其是豆薯產期，炸八寶丸，讓味道更甜美也更在地，一般餐廳絕對吃不到這麼多材料且口感十足的八寶丸。

農糧署南區分署長姚志旺察看豆薯園生長情形；他稱許顏國聲的用心經營，豆薯塊頭粗大，但皮薄清脆，可鮮食可煮食，媲美水梨美味，讓農村的特色產業不退色。