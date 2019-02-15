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社會 社會焦點 保障人權

拉褲管單手騎車15秒挨罰1.2萬　高雄騎士靠右手騎50秒卻沒事

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記者黃翊婷／綜合報導

同樣都是單手騎機車，50秒的人沒事，15秒的卻要挨罰？屏東利姓男子去年4月被拍到單手騎車，雖然他強調當時只是想拉一下褲管，但還是因為短短的15秒吃上1萬2000元的罰單；而另一名高雄的劉姓男子則是在去年2月同樣僅靠右手騎車50秒，結果因為過程車速穩定又能維持直線行駛，反而守住錢包獲判免罰。

利男強調，去年4月騎車行經屏東縣竹田鄉中山路時，因為天氣炎熱，過程中一度將左手放在左大腿準備拉一下褲管，後來發現後方有其他車輛靠近，趕忙收手握住機車把手，等到車子開過去再拉褲管，沒想到就被檢舉變成危險駕駛，警方怎麼可以單憑個人判斷進行舉發，讓他心生畏懼且造成莫大傷害，因此提告要求撤銷原處分。

▲▼臨檢,交通隊,違規,罰單,摩托車,機車,警察,交通警察。（圖／記者周宸亘攝）

▲同樣都是單手騎車，高雄地院和屏東地院的法官卻做出不同的判決。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

不過，屏東地院法官認為，利男承認當時確實有瞬間放單手騎車，但這個情形並非短暫的1、2秒，而是長達15秒，難以認定時間很短，況且如果是因為過敏或其他原因需要抓癢，也應該將車停在安全處再處理，加上機車煞車分別設置於左右把手，如果路況有變，恐怕會來不及反應，因此他的行為已經涉及危險駕駛，最後還是維持原來的處罰，依據《道路交通管理處罰條例」》第43條開罰1萬2000元，同時違規記點3次、吊扣機車車牌行照3 個月，還要參加道路安全講習。

而另一名高雄的劉姓男子卻獲得與利男完全不同的結局，他去年2月間行經大寮區同樣被拍到單手騎車，起初挨罰1萬2000元、記違規點數3點，不滿提出行政訴訟並表示，當天是騎車從住處前往工業區上班，雖然有短暫將左手放在大腿上，但車速不快又沒有蛇行，兩旁也都是工廠、圍牆，通行車輛很少，客觀上根本沒有危害他人的疑慮。

▲▼安全帽,機車,騎士,騎車。（圖／取自Pixabay）

▲部分機車騎士有時會因為天氣冷或其他因素，而短暫放單手行駛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

橋頭地院法官勘驗檢舉影片後發現，劉男雖然單手騎車長達50秒，但是沒有蛇行，也未超過規定最高時速60公里，或任意迫近、驟然變換車道等行為，顯然裁罰有過於嚴苛失當之疑，最後裁定准許撤銷罰單。

兩起相似的案件卻得到不同的結果，一度引起民眾討論。屏東地院庭長林家聖解釋，每起案件會依據檢舉影像中的實際情況來衡量，加上當下的道路狀況和駕駛行為都有差異，所以不一定通通都能像劉男一樣獲判免罰。

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關鍵字：高雄,屏東,危險駕駛

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