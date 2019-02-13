柴油動力列車高雄地下化段排放空汙　台鐵：將改用電聯車

▲台鐵局高雄運務段段長陳文川（中）、屏東站長董阿成（左）到屏東服務處向鍾佳濱說明改善措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市區鐵路地下化，卻因柴油車行駛導致排放廢氣，影響空氣品質，引起旅客抱怨，經立委鍾佳濱協調，台鐵局長張政源允諾營業時間全時段啟動抽排氣空調及減少非必要柴油車行駛地下化路段，以改善空氣品質，且不影響屏東旅客通勤。

台鐵高雄鐵路地下化路段，去年10月啟用後，由於柴油車排放的廢氣，嚴重影響空氣品質，引來民怨。屏東縣籍立委鍾佳濱多次接洽交通部長、交通部鐵道局、台鐵局、台鐵局高雄運務段研商改進措施，要求在維持屏南通勤班次前提下，減少貨物列車等非必要柴油車行駛地下化路段，讓柴油車在屏東潮州站改換電力機車或電聯車，並在轉乘時要儘量縮短時間。

經多次協調，取得比照台北地下化路段標準，增加排風頻率及時間，以改善地下化路段空氣品質及全台共有16座地下化車站(板橋-南港5站、左營-鳳山10站、花蓮林榮新光1站，研議於車站內設置空氣品質偵測設備，並將動態顯示即時數據的共識。

為敦促台鐵局加速改善時程，鍾佳濱11日再拜會台鐵局長張政源。張政源允諾以全面解決為原則，在全台16個地下化車站內，普設空品監測網，並將即時資訊動態揭露。針對高雄地下化路段10站，將比照台北段在營業時間全時段啟動抽排氣空調。

而柴油機車問題，本月18日起貨運列車全部改掛電力機車行駛地下化路段；3月6日起配合年度改點，屏東線通勤班次不會減少，潮州以南通往高雄的柴油通勤列車，皆在潮州站同月台同時段換乘電聯車接駁，通勤旅客完全不受影響。

至於高雄地下化路段新設10座車站，目前仍由鐵道局進行完工啟用後的相關必要調整工程。鐵道局胡湘麟局長向鍾佳濱表示，願意配合交通部指示，新增必要的空品監測網等設備，以協助掌握並維持鐵道地下化範圍空氣品質。