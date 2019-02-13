快訊／2020搭擋柱柱姊「金柱配」？王金平：提名前不考慮副手

▲前立法院院長王金平13日接受《ETtoday雲端最前線》專訪。（圖／翻攝自ETtoday雲端最前線）



記者羅婉庭／台北報導



前立法院院長王金平13日接受《ETtoday雲端最前線》專訪，關於副手人選有無可能請前黨主席洪秀柱「金柱配」，王金平則表示，「要順其自然，提名前不考慮副手」，他沒有想要打韓國瑜牌或柱柱姊牌。

對於國民黨現在被人説「窮得只剩韓國瑜」，王金平對此表示，藍營人才濟濟，每個人各有各的強項，雖然韓國瑜聲望高，也不能說是「只剩下韓國瑜」，一個黨不可能只剩下一個人，每個人的條件不一樣，在選舉期間，黨員都會展現自己的專長，大家都會支持。

關於「韓流」發威到2020，國民黨奪回政權有望，王金平表示，時代一直忘年輕方向移動，年輕人展現更大的影響力，黨一定要更重視年輕族群，吸引他們支持國民黨。

提到時黨內初選恐怕拖到7月，他表示「沒關係啦」，反正現在已經在準備初選了，早就步入大選過程了，黨內選舉辦法有規定，也可讓參選人來協商，希望不用在改方法，7成民調3成黨員的方法行之有年。

主持人楊文嘉提到，「因緣俱足」三月宣布參選，也傳出副手是中生代；而高雄市長韓國瑜支持誰誰就是候選人，韓流動向牽動藍營太陽，他表示，自己跟韓國瑜是心意相通的，但也認為「不能說幫過他一點點忙，就要他的回饋」。

洪秀柱表示，當時王金平在領表前「咿咿啊啊」是有苦難言，他當時是有意願但有家人不贊同的苦衷，他也表示，朱立倫是決定要換人了才去問他；而下一任是否要推韓國瑜出線，他則表示，現在也不必為了誰做什麼事，有好的表現自然會有人風起雲湧的支持他。

他希望大家能夠促成內部和諧，進一步處理兩岸議題，好好的與對岸領導人共商，解決台灣困境，這就是做總統的責任。

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