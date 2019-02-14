暢銷作家馬英九簽了7600多本書　笑說：現在手臂異常強壯

▲前總統馬英九為新書《八年執政回憶錄》現身台北國際書展。（圖／書展基金會提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

前總統馬英九首度以暢銷作家身分現身台北國際書展，為去年底出版的《八年執政回憶錄》舉辦演講與簽書會，活動還沒開始，現場就已經被大批馬迷擠爆，完全突顯出他的超高人氣魅力。馬英九透露，他目前為新書累積簽了7600多本，開玩笑說「現在手臂異常強壯！」

為了《八年執政回憶錄》，馬英九全台走透透，他也特地換上了與書封面穿著一樣的軍綠色夾克，在台北國際書展的新書發表會上與粉絲們相見歡，沒想到現場人潮大爆滿，讓他感到非常意外。

▲大批粉絲擠爆會場，紛紛拿出手機、相機狂拍。

馬英九表示，寫這本書最主要有三個目標：見證歷史、分享經驗、反省檢討，所以任內的大事件包含馬王政爭、馬習會的過程都有收錄其中；他也介紹這本書的幕後功臣，前總統府副秘書長蕭旭岑，由他主筆，讓這部作品得以順利完成，「有人質疑用自己的幕僚寫自傳，會不會不夠客觀？大家別擔心，他在當記者的時候偶爾也會修理我。」幽默口吻惹笑眾人。

演講結束後，人潮不但沒散去，更有超過300人排隊等簽書。由於此次出版商特別推出限量100名送中華民國圍巾，一次購買多本還送福卡與家訓書簽，立刻引起馬迷們一陣瘋搶，其中一位民眾郭先生甚至一早跟公司請假，跑來書展搶拿號碼牌，下午更迫不及待拿書給馬英九簽名，與偶像見上一面。

▲從講座到簽書會人潮滿滿。