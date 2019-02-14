2020總統候選人跟黨主席脫鉤？吳敦義不排除未獲提名就請辭

▲國民黨主席吳敦義 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義14日在唐湘龍《飛碟早餐》接受專訪，對於鬧得轟轟烈烈的黨內初選，對於2020誰獲得提名誰就當黨主席，他不排斥這種說法，也就是若最後總統參選人不是他，考慮會辭黨主席一職。

當初馬英九提出主席跟總統候選人要同一人，吳敦義此言也拋出方向球，將總統候選人與黨主席脫鉤，也有試水溫的意圖。

吳敦義也表示整個初選在四、五、六月會完成，提名最晚不會超過七月，對於參選的準備，他表示自己一生有30、40年，都在為台灣的未來努力，算起來他是準備最久、最周到，像是當過議員、南投縣長、高雄市長、行政院長、副總統 ，黨內也做過市黨部主委與黨秘書長等職務。

吳敦義指出，候選人若高度符合國民黨的期許，他會認真、審慎地考慮，不是自己有意願、意志就行，要考慮到黨的團結跟勝利，更何況，藍營現在已經窮到薪水都要用借的，連高雄市黨部的「糧草」都要主委自行募款，所以2020他有不參選的可能。

吳敦義說，依據國民黨過去10年、3次總統初選提名慣例，今年的總統提名作業，預定將在4月進行公告，5月受理有意參選人登記及完成連署，6月進行初選並依初選結果產生參選人，7月正式送全代會通過總統提名人。

他說，至於黨內初選要全黨員投票、民調黨員73制、美式初選模式，最後還是要在全代會與中常會決議。新北市議會議長蔣根煌也提出，大部分基層黨員的聲音，都要求要維持黨員投票的機制，尊重黨員對總統表選人的意見，不能採全民調，有中常委也發言籲請黨中央尊重黨員意見表達的權利。這是中常會首度出現常委發難要求維持黨員投票、反對全民調的聲浪。

對於自己的民調低迷，是否影響參選的意願，吳敦義否認，他說黨內目前還沒有做過民調，個人去做的是沒有公信力的，不能算數，何況民調是可以委託的，只能做為參考，提名依據還是要看能有能力把黨的聲望帶到最高。

對此，他表示，候選人一定要具執政經驗、政績、廉能團隊，他也強調自己在任高雄市長期間，沒有任何被檢調單位起訴、調查過的員工，自己的廉能是可以被檢驗的。他也保持完全開放的態度，哪位同志有意參選，他都支持。