修法延長管制登陸　吳敦義嗆：應該不溯及既往

▲吳敦義。（圖／記者楊均典攝）



政治中心／綜合報導

立法院新會期將於15日開議，民進黨將「兩岸人民關係條例」列為優先法案，退休高階政務官赴陸管制由現行3年拉長至15年，此修法被認為是針對卸任管制期將於5月屆滿的前正副總統馬英九、吳敦義。對此，吳敦義質疑，不能溯及既往是最基本原則，相信民進黨「應該不會這麼蠻橫」。

立法院新會期將針對兩點優先修法，第一是攸關退休高階將領及政務官赴中國管制期的「兩岸人民關係條例」，將由現行3年拉長至15年；第二是涉及國家機密人員出境管制期的「國家機密保護法」，將由現行3年管制期改為最長6年。若法案在5月20日前通過，未來前總統馬英九、前副總統吳敦義出訪對岸之計畫恐怕受阻。

對此，吳敦義14日受訪時表示，「國家機密保護法」規定，正副總統與總統府秘書長卸任後3年內若要到大陸、香港，須經現任總統同意，接受約制，這不是總統蔡英文任內才訂，若現在要修法延長管制，應從修法以後適用，屆時卸任的就要接受新的約制。

吳敦義進一步質疑，隨便修法也不能把以前規定更改掉，「不能溯及既往是最基本原則」，若民進黨現在推動修法，卻溯及既往適用，不符修法基本原則，否則以後大家都亂來，換國民黨以後修法改成30年怎麼辦，沒有道理，相信民進黨「應該不會這麼蠻橫」。