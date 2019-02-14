沈智慧提立即修法！酒駕、毒駕再犯致死最高「可處死刑」

▲沈智慧探大里遭酒駕撞死的男大生家屬。（資料照／沈智慧服務處提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨立委沈智慧14日召開「是誰在擋法案? 酒駕致死＝故意殺人 酒駕肇事致死者處死刑或無期徒刑」記者會，她強調酒駕零容忍，她在新會期開議後會立刻提出防堵酒駕肇事修法，酒、毒駕再犯肇事致人於死，最高可處死刑。

沈智慧表示，酒駕、毒駕再犯肇事致人於死，最高可處死刑或無期徒刑，也會提出修法，要求酒駕者車輛強制加裝酒精鎖，希望修法能在這個會期順利三讀。

台中市大里區在春節期間發生酒駕釀兩死憾事，其中一名死亡的彭姓大學生今舉行告別式，沈智慧到台中殯儀館探視彭姓大學生的母親，答應對方未來要在立法院提出相關修法。

沈智慧說，若酒駕初犯就按照原來的刑度，若是酒駕、毒駕再犯肇事致人於死，增列死刑、無期徒刑，她在春節連假時和律師團討論，律師擔憂刑度太重，但沈智慧認為這是民眾現在關心的事，她在地方跑，不少民眾主張儘速修法。

她表示，法務部最近終於要針對立委提案提出對案，但傳出法務部草案擬以酒測值0.75mg/L做為區別酒駕殺人和一般公共危險罪的門檻，但沈智慧認為，這樣的分類不以「事實結果論斷」，偏向「過程證據」，實在謬誤到近似「法匠」，她認為法務部根本就只是在敷衍民意不滿。

沈智慧強調，她也會提出道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，在超過一定酒測值時，就會要求酒駕者車輛強制加裝酒精鎖，以遏止酒駕一再發生。