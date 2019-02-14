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直播／5訴求談成華航機師3年不罷工　「邁龍燦」合體說明

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▲▼華航機師罷工,勞資第四次座談會議,機師工會打包離席等待最後記者會開始。（圖／記者季相儒攝）

▲機師工會經第4次協商後，打包離席等待最後記者會開始。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／台北報導

華航勞資爭議今（14日）畫下句點，華航機師3年半內也不會再罷工，而勞資雙方包含交通部長林佳龍、勞動部長許銘春，華航董事長何煖軒、行政院副院長陳其邁以及桃園市長鄭文燦預計將出面說明此次機師罷工風波。

【20：53】更新：鄭文燦說，華航勞資能達共識改善疲勞航班問題，是寶貴的一課，也是一個里程碑，罷工發生後仍然需要回到談判桌，一直都希望雙方能夠盡快達成協議，這次是很不容易的，也能藉此給所有機場產業為他們帶來許多寶貴教訓，這是最好的結果。

【20：45】更新：勞動部長許銘春說，華航勞資雙方都是有情人，能夠本於最大善意，理性對話溝通在情人節這有意義的日字能夠平和落幕，而這次會由交通部主持，是因為機師工會主張，且訴求有很重要的是「飛航管理」，因此由交部出面協商，雖然罷工帶給社會大眾不便，但卻也是很好的勞動教育，而罷工行為也是合法的罷工事件，也相信罷工是機師們最不得已的抉擇，是一個手段非目的。

【20：33】更新：林佳龍先是祝大家情人節快樂，並說更高興的是，這次罷工事件的最後達成了「情人節共識」。並說罷工的機師們，就像在外流浪的親人，想要回家，而守候在家裡的，也期盼著親人們回家團員。雖然因為各自的堅持，好像演變成一場家庭革命，但是，這並不會改變各位都是一家人的事實。很高興，華航這個大家庭終於在交通部團圓了。這個破鏡重圓的家庭，未來可能還需要攜手共同面對很多難關和挑戰，也有傷口必須療癒。林佳龍也說，華航已有60年歷史，現在口號是「團隊成就旅程」，儘管各自有不同主張，捍衛的卻是同一個華航，期待各位重新出發，讓華航重返榮耀。

▲▼華航機師罷工,勞資第四次座談會議後記者會,簽署協議，行政院副院長陳其邁,交通部部長林佳龍,桃園市市長鄭文燦,勞動部部長許銘春,華航董事長何煖軒,總經理謝世謙,勞動部次長劉士豪,機師工會理事長李信燕,機師工會常務理事陳蓓蓓,交通部次長王國材。（圖／記者季相儒攝）

▲▼華航和機師工會簽署團體協約。

▲▼華航機師罷工,勞資第四次座談會議後記者會,簽署協議，行政院副院長陳其邁,交通部部長林佳龍,桃園市市長鄭文燦,勞動部部長許銘春,華航董事長何煖軒,總經理謝世謙,勞動部次長劉士豪,機師工會理事長李信燕,機師工會常務理事陳蓓蓓,交通部次長王國材。（圖／記者季相儒攝）

【22：30】更新： 總結記者會開始，華航總經理謝世謙和機師工會理事長李信燕先是簽署團體協約，接著陳其邁、林佳龍等人合影。陳其邁表示，先是向大家說辛苦了，罷工終於結束，心中石頭終於放下，代表行政院長蘇貞昌感謝等人在這段時間投入協調，讓風波圓滿落幕，更感謝華航、工會互相體諒，讓這次協商不管是哪一訴求，還是勞動條件協商過程，雖然有衝突，但最後有可接受方案，相信經由這次過程，在事件平息後，恢復正常營運。

華航勞資爭議今（14日）畫下句點，機師工會提出5大訴求，雙方都已達共識做出結論，華航機師3年半內也不會再罷工，而勞資雙方包含交通部長林佳龍、勞動部長許銘春，華航董事長何煖軒、行政院副院長陳其邁以及桃園市長鄭文燦預計將出面召開記者會說明此次機師罷工風波。

機師工會先聲明，在交通部與勞動部見證下，工會與華航公司歷經4次協商，達成5項共識，最後由勞資雙方與交通部、勞動部等政府機關代表共同在協議上簽字後，華航分會全體會員自今天晚間10點15分起，終止罷工行動。

至於完整協議內容，機師工會表示，將同步在臉書工會會員專屬社團與工會生活圈內公告。關於會員檢定證取回，也會在15日00：00至24：00，分別至原松山機場P1停車場繳證處與桃園工會辦公室領取，24小時工會皆有安排幹部協助發放與領取工作，也請前往取證會員領取證件時，將密封袋的號碼&卡片號碼，拍照上傳生活圈。

機師工會5大訴求如下：

一、疲勞航班改善

資方提出的飛時8小時以上3人派遣、12小時以上4人派遣，但另提出10條特殊航線需要討論，工會提出10條目前認為極需改善的10條疲勞航班，希望資方能率先同意改為3人派遣，包含美國內陸貨機（安哥拉治-紐約、安哥拉治-芝加哥）、曼谷來回、大陸紅眼貨機（北京、西安）、帛琉、金邊、東京、關島。

針對機師工會提出急需改善的10條疲勞航線，華航目前已同意，美國內陸之安克拉治-紐約來回、帛琉、西安改3人派遣，關島來回2人派遣但安排關島住房、重慶紅眼改4人派遣（回程休時回復一般休時）等5條航線。

二、有關副機師升訓及外國籍機師進用訴求

1.公司於二年內研議規劃只進用外國籍副機師，不直接以正機師身分進用外國籍機師。若無特殊情形，不再增加外國籍正機師之聘用。

2.公司若有缺額將依照人力會議結論辦理，並以公平、公正、公開之方式處理。若本國籍機師之條件與外國籍機師相同，則以本國籍機師優先聘用，惟外國籍機師居住於臺灣地區者(相關解釋依入出國及移民法辦理)不適用之。

3.每年底預作次年度人力規劃，於每年三月、九月升訓會議前公布各機隊缺額，並供機師得自行至辦公室查閱個人成績，重申相關加分比重公司均已公開於內部網站。

4.升訓評比分數相同者，以本國籍機師優先，每次升訓員額本國籍不得低於外國籍，惟外國籍機師居住於臺灣地區者(相關解釋依入出國及移法辦理)不適用之。

三、有關禁止秋後算帳部分

中華航空公司對工會及會員就本次爭議行為，對本公司所為如符合法律所定爭議行為之言行，公司予以尊重。另將遵守工會法、勞資爭議處理法及中華民國相關法律，並不會對工會及其會員有違反前述法令之行為。

四、研議管理制度

罷工事件結束後，公司同意就勞資爭議起因詳加研議及改善管理制度。同時未來將加強與工會溝通協商。

五、飛安獎金

（有關金額部分約定於108.2.21再議納入團協）

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關鍵字：機師罷工,機師工會,華航,交通部,林佳龍,鄭文燦,陳其邁,何煖軒

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