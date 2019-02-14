華航勞資協商強碰情人節！林佳龍竟對媒體耍浪漫「送上百朵玫瑰」

▲交通部次長王國材代表交通部長林佳龍送記者情人節玫瑰花。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

華航機師罷工邁入第七天，經過昨（13）日凌晨1時展開近11小時馬拉松式的紅眼協商，今（14）10點再度展開勞資第四次協商，到目前為止已經討論超過7小時，其中有3.5小時兩方人馬各自回小房間討論，現場媒體只能大眼瞪小眼，沒想到下午5點左右，交通部次長王國材帶著交通部長林佳龍準備的「小驚喜」現身，開始在現場發起玫瑰花，祝大家情人節快樂。

王國材拿著玫瑰花，向現場媒體表示，這是部長準備給大家的，「希望大家早點回家過情人節」，並開始走入媒體席，一一發放玫瑰花，起初說先給女生，後來連男生也有，現場有媒體表示，被「耍浪漫手段」給撩到了。現場媒體也詢問，是否也會給機師工會理事長李信燕花束，王回答「會」。

▲王國材在發玫瑰花前說，希望大家今天可以早點回家。（圖／記者季相儒攝）

華航勞資雙方今日上午10時展開四度協商，時逢一年一度的西洋情人節，交通部政次王國材一開場就發揮王式浪漫。他表示，今天是情人節，勞資關係也像情人的關係，偶爾會有小吵架，甚至大吵架，但是最終愛著對方，永浴愛河，這是今天的希望，而在中場休息時，王再次用情人來比喻勞資雙方，吵吵小架甚至大吵也沒關係，更重要的是大家都愛著公司，然後永浴愛河，並提到今天的情人節禮物就是「結束罷工」，希望讓大家好好休息，回覆到正常。

華航勞資雙方經過昨凌晨1時展開近11小時馬拉松式的紅眼協商，僅第一項「疲勞航班」獲得共識，工會同意飛時8小時以上3人派遣、12小時以上4人派遣，華航則同意5條過勞航線的派遣改善，而今天上午的第四度協商，副駕駛升訓及外籍機師進用也已取得共識。

目前本次機師罷工尚待討論的3項訴求包含：禁止對工會會員秋後算帳、撤換破壞勞資關係的不稱職主管、保障13月全薪並納入團體協約，只限工會會員享有，其中，禁止對工會會員秋後算帳部分，由於雙方毫無共識，約下午1點20分左右，王國材宣布會議暫停20分鐘，請雙方各自討論並提對案，直至現在都還沒有結果。