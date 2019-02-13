安農溪心形光雕與加落羽松秘境　照亮浪漫情人節

▲▼迎接西洋情人節，三星鄉公所在安農溪驛站文創豬牧場增設心形光雕（上圖），心形光雕與加落羽松秘境的夜間燈光秀，要讓情人們感受浪漫情人節。（圖／三星鄉公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

迎接西洋情人節，宜蘭三星鄉公所除了在安農溪落羽松秘境點燈營造浪漫氛圍外，更在下游安農溪驛站文創豬牧場增設心形光雕，並於13晚舉行點燈儀式。這是宜蘭縣唯一為西洋情人節打造的園地，更是年輕人打卡的最佳景點，三星鄉公所歡迎大眾前來感受浪漫情人節。

三星鄉公所表示，春節期間安農溪驛站旁的188隻豬寶寶裝置藝術，因造形可愛，廣受遊客喜愛，瞬間爆紅，成為打卡拍照熱點。為迎接西洋情人節到來，該所特於安農溪驛站再增設心形光雕裝置藝術，打造情人節浪漫場景，要讓情侶感受河畔綺麗的浪漫景緻。

鄉長李志鏞表示，三星安農溪驛站文創豬牧場及落羽松秘境的夜間燈光秀，在春節期間造成轟動，吸引大批遊客造訪。為延續安農溪的人氣與網路聲量，鄉公所增設心形光雕裝置藝術，不論是熱戀中的情侶或是家人，都可藉機大聲說出心中的愛。





另，要欣賞安農溪驛站文創豬牧場心形光雕與加落羽松秘境的夜間燈光秀（2／14晚上6時至11時，2／15至2／17晚上6時至10時），民眾可經省道台9線或國道5號抵羅東後，接上將路3段（宜196線）左轉大埔中路，即可看見溪旁的「安農溪驛站」。詳洽公所官網，或電03-9892018#206。