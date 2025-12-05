　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

有望1月與輝達簽約　蔣萬安：邀黃仁勳參加尾牙也參與簽約儀式

▲▼藍議員送台北市長蔣萬安、副市長李四川好彩頭、包中禮物。（圖／記者陳家祥攝）

▲藍議員送台北市長蔣萬安、副市長李四川好彩頭、包中禮物。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達總部確定落腳台北市北投士林科技園區，北市府近期持續籌劃與輝達的簽約事宜。國民黨台北市議員曾獻瑩今（5日）在總質詢時問到，是否有機會邀請輝達創辦人黃仁勳來台，親自出席簽約儀式？市長蔣萬安表示，有寫email跟黃仁勳解釋相關進度，並邀請他在來台參加輝達尾牙之餘，也參與北市府的簽約儀式，「所以如果一切順利，我們希望可以一起參與簽約儀式」。

曾獻瑩質詢時問及，輝達簽約之前還有哪些挑戰？副市長李四川說，現在有兩件事要做，簽約的時候輝達要提出投資計劃書，他們要求要2個月，完成以後市府要進行審查，審定之後就可以簽約。

李四川指出，同時，市府要做都市計畫的變更，因為中間道路要合併、連接到外面道路，下禮拜就會公開展覽，若沒有意見，就會召開都委會尋求都市計劃變更。

另外，曾獻瑩也問到，輝達執行長黃仁勳日前結束台灣行程時，透露明年1月會再來台灣，有沒有安排屆時和他談總部的事？蔣萬安說，有寫email跟黃仁勳說明相關進度，也有邀請，若他屆時如果有來台灣參加輝達的尾牙，可以參與簽約儀式；黃有回覆，那時候原則上會參與尾牙，「如果一切順利，我們希望可以一起參與簽約儀式」。

針對簽約時間，蔣萬安說，預計相關流程是在1月底或是農曆2月上旬，希望屆時可以有正式簽約，設定土地的地上權給輝達。

曾獻瑩追問，屆時輝達簽約完成，是不是如同外界關心的圓滿達成任務，投入思考新北市長選舉、辭去副市長？李四川說，選舉到現在為止，黨的機制是否有初選等辦法，都還沒看到，那重點還是把輝達該做的事情，包含簽約、都市計畫變更一定會先完成。

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

