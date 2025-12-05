　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵調車人員遭撞死　工會揭2大問題：師徒制該退場

▲▼台鐵產業工會秘書長朱智宇。（圖／工會提供）

▲台鐵產業工會秘書長朱智宇。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵發生職安意外，上午10時05分在花蓮站內貨物線發生調車人員遭貨物列車撞上意外，送醫急救後不治死亡，事故原因正由台鐵釐清中。台鐵產業工會揭露，調車人員培訓無集中開班受訓，到職後由第一線人員邊工作邊帶人培訓，加上危險津貼低，面臨人才流失問題，應提高津貼，並讓師徒制退場。

今日上午10時05分台鐵花蓮站水泥山線發生職災事件，一名調車人員進行調車作業時，不慎遭貨物列車撞及，送醫搶救無效，不幸死亡，台鐵公司正調查釐清中。

台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇表示，花蓮調車場同仁不幸於工作中死亡，產工深感悲痛，任何員工發生的死傷事故，都衝擊全公司所有為鐵路運輸戮力工作的員工，詳細發生原因靜候台鐵調查，期盼釐清事件，後給予家屬與同仁說明。

朱智宇指出，從產工成立以來，陸續經歷2021年潮州基地調車死傷事故、海端站死傷事故，或是長期以來在各地調車場發生的各種非人員死傷事故，工會一再重複呼籲台鐵要重視技術性人才待遇穩定，降低員工流動率，以及履行台鐵安全改革建置「專業教育訓練」的承諾，讓長年以來的師徒培訓制轉為輔助角色，以統一且集中的訓練機制，減輕第一線人員需要同時帶人又工作的狀況，會是長遠降低工作死傷風險的關鍵。

不過以調車工培訓為例，訓練未如同運轉員、車長有集中開班受訓，而是到職後由當地車站現場其餘調車人員負責培訓，朱智宇指出，調車人員基礎訓練包含摘、解聯掛、無線電使用、安全教育、調車旗號都是到站之後才開始訓練，不僅各站訓練狀況無法實際掌握，更讓第一線人員需要同時帶人又工作。

朱智宇更指出，目前全台調車人員僅有1200元到1800元的危險津貼、但卻需要在風吹日曬雨淋的環境，輪班進行危險的調車工作，導致許多調車人員多數在派任後選擇調往車站工作，導致工作環境不穩定，提高工作風險，又公司化後機、工、電技術性人才也面臨「有證照、無津貼」專業證照未能呈現在待遇上，同樣有人才流失問題。

台鐵產業工會要求，交通部與公司應將這次的事故嚴肅看待，提供台鐵運、工、機、電等技術性人才穩定的待遇，設置證照津貼、檢討危險津貼數額，秉持「多勞多得、多責多得」原則，具體降低員工流動率，建置「專業教育訓練」，讓長年以來的師徒制退場成為輔助，讓事故到此為止，才能提供員工安全的職場、提供旅客安全的運輸環境。

12/03 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

台鐵職安調車津貼培訓師徒制台鐵產業工會

