西洋情人節進攻甜點！美式經典「黏黏包」表層焦糖超濃密

▲情人節快到了，道地的經典美式蛋糕被當作送禮好選擇。（圖／品牌提供）



生活中心／台北報導

迎接2月14日（四）西洋情人節，鮮花、美食樣樣不能少，療癒甜點更能攻陷女孩們的心。波士頓紅襪隊球員林子偉近日返台，就推薦三款美國甜點，黏黏包、胡蘿蔔蛋糕、蘋果派，使用道地美國食材的經典，豐富滋味一口入魂，被讚超適合送給伴侶當作「暖心禮」。

林子偉直誇「跟在美國吃到的一樣」，是道地的美國味！旅居波士頓的林子偉，趁返台休假期間想念起美國道地甜點，別邀請AIT領事組史建邦副組長(Travis Sevy)帶他尋找三家台北市，美國道地風味的烘焙甜點店大快朵頤， 包括艾斯特烘焙ERSTE Bakery的「黏黏包」、Miss V Bakery Café的「蘋果派」和非凡烘焙餐坊的「胡蘿蔔蛋糕」。



風靡美國兩百年的庶民美食— 黏黏包(Sticky Bun)，是表層裹黏焦糖與堅果的美式肉桂捲，因為吃的時候容易黏手，焦糖令人吮指回味，所以命名為「黏黏包」。表皮被烤過、微微脆脆的口感，咬下去Q彈有嚼勁，濃郁的胡桃焦糖香味湧上卻甜而不膩。







最經典的黏黏包，藉由濃郁的胡桃風味中和焦糖漿的甜膩感。現在除了最原始的版本也衍生出許多創意吃法，像是改由加州核桃、美國奶油乳酪淋醬、華盛頓蘋果夾餡等。除了黏黏包，林子偉也大力推薦在美國吃到的另外兩道甜點-「蘋果派」、「胡蘿蔔蛋糕」。

要做出好吃的蘋果派必須使用水分少、口感爽脆的品種，像是美國華盛頓富士蘋果、美國翠玉蘋果都很適合拿來做蘋果派。正宗美式胡蘿蔔蛋糕，則是要加入天然日曬的「加州葡萄乾」，用天然果糖取代部分砂糖的含量，最後霜飾美國奶油乳酪與加州核桃，造就最經典的美式風味。