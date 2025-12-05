禁用小紅書搞雙標？　王定宇曝實情：藍白只要是中國就瞎挺

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者鄭毓齡攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

在野陣營今（5日）接連質疑政府以打詐為由禁用小紅書，根本是搞雙標。對此，民進黨立委王定宇表示，今年臉書因未符合法規，遭數發部裁罰逾千萬元，但若同樣情況發生在小紅書，台灣政府既無法裁罰，也無法要求改善，他開酸，藍白現在只要是中國的就瞎挺，只要是民進黨政府要做的就瞎反對，結果變成在挺詐騙。

內政部昨日表示，小紅書未在台設立法律代表人，且不配合政府打詐，將對其發布網際網路停止解析、限制接取之命令，暫定期間一年，然而此舉遭藍白質疑，同樣詐騙猖獗的臉書、LINE卻沒有禁用，直言民進黨搞雙標。

不過，王定宇今日在社群平台發文指出，數發部日前有示警，小紅書依照15項涉及個資與系統權限的指標進行檢視，是「全數不合格」，資安風險最為嚴重。

王定宇進一步指出，小紅書長期拒絕「落地」，不願依照台灣法律規定設立法律代表人，並拒絕提供執法單位調查詐騙所需的基本資料，所以，懲處小紅書並非基於政治立場，而是基於台灣法律遵循、打擊詐騙與資安風險考量。

此外，王定宇點出，在台灣提供服務的數位平台，皆須遵守中華民國法律、接受法律管轄，目前Meta、Google、LINE、TikTok等跨國平台均已依法在台設置法律代表人並履行義務。

王定宇直指，今年臉書還因未符合法規，遭數發部裁罰逾千萬元，但若同樣情況發生在小紅書，台灣政府既無法裁罰，也無法要求改善，更無從保障受害民眾權益，他不禁開酸，藍白現在是只要是中國的就瞎挺，只要是民進黨政府要做的就瞎反對，結果變成在挺詐騙。