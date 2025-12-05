陳為民才罵國恥！苗栗又新增3支測速照相桿　地點和速限曝光

▲苗栗縣警察局今公告明年3月起，竹南和頭份新增3支固定式測速照相桿取締超速，引發各界議論。（圖／警方提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

藝人陳為民日前抨擊「台灣測速照相過多是國恥」引發各界熱議。苗栗縣警察局為防制市區道路交通事故，今（5）日公告新增竹南鎮全天路與國祥街口、竹南鎮台1己線2.3公里處及頭份市縣道124丙線8.4公里處建置測速照相桿，明年3月1日起啟用執法。

藝人陳為民日前在臉書發文指出，台灣的測速照相機跟疾病似的快速增加，比軍事基地和監獄密度都高，他稱是「國恥」。根據內政部統計，全台測速照相設備高達1809處，其中最多的縣市為新北市，高達251處，不過開單最多卻是台北市，今年截至10月已開出30萬張罰單。內政部4日赴立法院交通委員會報告指出，將研擬測速照相設置及調整標準，調整和汰除不合理執法點位。

苗栗縣警察局今天指出，由於竹南鎮及頭份市地區各項產業發展蓬勃，不斷吸引外來就業人口移入，但隨著人口增加，通常伴隨著車輛和行人數的增長，導致交通事故發生。經分析統計，多數交通事故發生原因為未注意車前狀態及超速，導致未保持安全距離而致生事故。

警方說，在易肇事路段和路口為有效降低肇事率，將設置固定式測速照相設備，已完成在竹南鎮全天路與國祥街口（速限50公里）、竹南鎮台1己線2.3公里處（速限60公里）、頭份市縣道124丙線8.4公里處（速限60公里）測速照相桿，目前持續測試設備，為拉長宣導期，才公告明年3月1日起正式執法，有效防制違規肇事。 警方說，苗栗縣現有64支固定測速照相桿，15處路口科技執法、2處路口違停等取締交通違規設施。





苗栗縣警察局表示，在易肇事路段（口）設置測速照相設備，除為降低交通事故肇事率外，主要期能導正用路人駕駛習慣，並非以取締為其目的；此外，警察局將持續與道路主管機關保持橫向聯繫，希望透過改善道路設計工程，創造零交通事故願景。