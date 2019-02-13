迎接情人節　嘉義市力推觀光景點打造約會新去處

▲▼ 嘉義市政府力推各觀光景點，為即將到來的情人節加持。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府在嘉義公園入口處，妝點「愛你1314」愛情願你來許願牆，打造情人節約會打卡熱點；史蹟資料館更推出「『一生一世‧陶你歡喜』─交趾陶情人手印活動」，要讓情侶們共度難忘的情人節。





素有嘉義八景「蘭潭泛月」之稱的蘭潭風景區，月影潭心以鋁片編織縷空主題結構，色彩絢麗、造型優雅，一向是全台熱門的放閃打卡聖地；蘭潭噴泉水舞結合音樂與燈光，氣氛美、燈光佳，浪漫百分百！水舞表演時間為18:30、19:30、20:30、21:30，每場10分鐘，歡迎民眾一起來享受幸福氛圍。





為了讓民眾感受滿滿的百種幸福，市府建設處在嘉義公園入口處妝點「愛你1314」愛情願你來許願牆，不管是單身還是有情人，都歡迎在此處寫下心願，期許未來都能有屬於自己的幸福。另外，只要民眾於14日晚上6點排隊前100名，並在嘉義公園入口處拍照上傳，於地標「嘉義公園」打卡，並於嘉義市政府建設處粉絲專頁按讚，即可獲得神秘小禮，讓大家存放滿滿的浪漫，滿滿的幸福。





『一生一世‧陶你歡喜』─交趾陶情人手印活動，由市長黃敏惠及夫婿蔡宗佑醫師擔任活動代言人，邀請民眾在象徵愛情信物的交趾陶板上，一起蓋下交趾陶情人手印，再以由黃金提煉的獨特釉料「胭脂紅」上色，打造真金不怕火煉、長久經得起考驗的愛情信物。





「『一生一世‧陶你歡喜』體驗活動採事先報名，民眾亦可現場報名繳費參加，名額有限，報完為止。文化局邀請參加民眾穿上情侶裝，到史蹟資料館感受文化的氣息，一起蓋下交趾陶情人手印，享受情人節套餐，一起度過悠閒的浪漫時光。



文化局強調，當日另特別提供免費體驗活動，只要2月14日上午10時至12時到史蹟資料館活動現場，配合活動打卡，就可獲贈愛情御守一份。歡迎一起來嘉義市漫步小巷街區、看看特有的木構建築、體驗特色工藝、享受美食文化。