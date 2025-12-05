奪命畫面！女騎士出停車場「10秒後慘死」　切車道遭大貨輾斃

記者陸運陞／新北報導

新北市林口區今天（5日）中午12時許，文化路二段、中山路口發生一起死亡車禍。當時騎乘機車的女騎士，從地下停車場出入口騎出後，直接跨越外側車道至中線車道，與直行的大貨車發生碰撞，女騎士當下受困車底；警消將其救出後，當場無呼吸心跳，經救護車送醫急救仍宣告不治，警方仍在釐清肇事原因。

▲鍾女跨越車道遭大貨車從後方撞上，並遭輾在車底，送醫後仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，騎乘機車的77歲鍾姓女子，從中山路上社區停車場出入口騎出，右轉往文化二路時，發現外側車道有車輛擋住，直接跨越至中線車道，後方直行的大貨車駕駛53歲王男，疑似視線死角未發現騎出的鍾女，直接將其撞倒在地輾過，鍾女當場受困車底，鍾女機車波及外線31歲孫女所駕駛車輛。

▲警消將受困車底的鍾女救出，送往醫院搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消獲報抵達，發現受困車底的鍾女已無呼吸、心跳，隨即使用器材將鍾女脫困救出，並由救護車送往林口長庚醫院急救，但經搶救後仍宣告不治。警方對王男及孫女酒測，並未發現酒駕情況，警方依規定調閱相關監視器釐清，並採證進一步調查確切肇事原因。

▲駕駛大貨車的王男，撞到鍾女的機車，並波及前方轎車。（圖／記者陸運陞翻攝）