影／「情侶消費沒優惠」高掛玻璃心布條！高雄大叔淚藏心聲　1.7萬人笑噴

網搜小組／綜合報導

明（14）日就是西洋情人節了，許多店家也跟著節日推出超殺優惠，吸引買氣。不過，高雄國民市場一間賣營養三明治攤販「怨念超深」，老闆直接貼出紅色布條，上面清楚寫著「中年大叔玻璃心，別放閃」，讓網友整個笑噴說「老闆一定單身狗啦！」

▲老闆根本是「去死去死團團長」XD。（圖／翻攝自爆笑公社）

從網友PO在臉書「爆笑公社」照片可見，攤販招牌上寫著「創意營養三明治」，每份40元、3份110元，櫥窗內則是擺滿油炸麵包，看起來極為可口，老闆還很帥氣站在攤販裡，等著客人上門。

▲高雄大叔之前還跟隔壁鹽水雞老闆用紅布條對話。（圖／翻攝自爆笑公社）

有趣的是，攤販上方掛著一條紅色布條，歡慶14日西方情人節的到來，正以為會與其他店家一樣，節日都有著超甜價格，沒想到布條上面卻是寫著「凡情侶一同前來消費（沒有優惠）」，下方還括弧補充「中年大叔玻璃心，請勿在此放閃！」

布條上短短2句話，直接殺爆秀恩愛的情侶，可見老闆的怨念超級深。原PO也在貼文上笑說，剛經過國民市場看見這布條，「這老闆到底在想什麼。」完全摸不透這位高雄老闆的心。

▲老闆別哭，至少隔壁還有鹽水雞老闆陪你XD。（圖／翻攝自爆笑公社）

怨念文立刻引來1.7萬人按讚，網友紛紛留言笑說，「老闆是情侶去死去死團團長嗎？」、「老闆一定單身」、「這一家老闆上次有跟隔壁的鹽水雞一起掛紅布條，互誇好吃」、「阿北的臉看起來怨氣很重，情侶當天去放閃回家一律烙賽」、姐弟表示單身狗，能買一送一嗎？」、「我單身，決定用新台幣讓他提早打烊」。

網友覺得老闆這樣太溫和了，情侶來買應該更貴，「單身打折，情侶加價」、「情侶消費加10倍」、「現場分手的，老闆算你八折」、「三個去可以打到骨折」、「老闆的布條應該要寫說：單身女性前來消費三明治送妳吃老闆的大熱狗！」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！