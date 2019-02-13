情人節必看台北最美夜景！「2019台北光之饗宴」 8天吸引75萬人觀賞

記者曾婉婷／綜合報導

「2019台北光之饗宴」自2/5開展自今每天都吸引爆滿人潮前往參觀，各大社群平台都可看到網友分享美麗照片。根據全聯估算，2/5至2/12觀展人數已突破75萬人，預計情人節到來還會吸引不少情侶前往約會，共15天展期應可吸引超過百萬人前往觀賞。

因應即將到來的2/14情人節，全聯與台北市政府特別規劃了3款手拿牌，以及一個情侶可以合影的愛心立牌，邀請情人們一起來「2019台北光之饗宴」活動現場，在24萬顆彩色燈泡堆疊出的華麗盛大光雕和古典交響樂營造出的異國浪漫氛圍中，一起拍攝浪漫情侶照。

全聯表示，除了散步在浪漫的光雕下，也特別推薦情人們來到「2019台北光之饗宴」的祈願牆，一起在許願紙上寫上「希望愛情更好」等願望，親手掛在祈願牆上，為兩人祈福愛情久久。

「Luminarie」燈光裝置藝術起源自十五世紀義大利文藝復興期，逐漸發展成為採用木製結構和各種不同顏色的燈泡設計成為具三次元夢幻空間的藝術傑作，日本阪神地震後成為神戶年度代表性活動，已連續舉辦24年，每年吸引3百多萬人次前往觀賞。而此次於台北展出的「2019台北光之饗宴」是由神戶燈節同一位義大利設計師負責設計。

全聯指出，本次展出由Galleria、Façade、Spalliera三個區域構成，其中「Galleria」位於仁愛路四段，是由4～20多公尺不同間隔的21個拱門，構成全長311米長的光雕隧道；「Façade」是設置在仁愛路四段逸仙路口的大型建築物，呈現華麗、壯觀、雄偉氣氛，高度達22公尺；「Spalliera」位於市民廣場呈ㄇ字型，周長136尺長，高度同樣達22公尺。