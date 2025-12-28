　
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義320+1城市博覽會　霹靂魔幻音樂會燃爆大舞台

▲▼ 當武林遇上管樂　霹靂魔幻音樂會燃爆現場 。（圖／嘉義市政府提供）

▲當武林遇上管樂，霹靂魔幻音樂會燃爆現場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「320+1嘉義市城市博覽會」系列活動於嘉義大舞台熱鬧進行中，隨著活動展期進入最後一週，現場人氣持續升溫。嘉義市政府於昨(27)日晚間7時再度邀請霹靂布袋戲蒞臨嘉義演出，展現霹靂布袋戲在地深厚的人氣與號召力。

此次演出由霹靂布袋戲首度攜手嘉義市114年傑出演藝團隊──嘉頌重奏團及嘉義市管樂團，共同推出《霹靂魔幻音樂會：樂武震天》，並在熱烈掌聲中圓滿落幕。這場融合音樂、戲劇與武藝的魔幻舞台，不僅帶給觀眾耳目一新的觀演體驗，也為素有「管樂之都」美譽的嘉義市，寫下跨界合作的嶄新篇章。

《霹靂魔幻音樂會：樂武震天》為嘉義市城市博覽會重要展演節目之一，本次音樂會重新編寫多首霹靂布袋戲經典旋律，以管樂為核心，融合國樂與現代流行音樂元素，讓觀眾在熟悉的旋律中聽見嶄新層次。由台北愛樂現任駐團指揮林天吉領軍，集結嘉頌重奏團、嘉義市管樂團、無限人形劇場、貳十參音樂工作室、鳳鳴齋國樂團及霹靂表演團隊共同呈現。磅礡氣勢與細膩情感並行的聲響設計，使武林史詩不再只是回憶，而是一次直擊人心的現場體驗。

▲▼ 當武林遇上管樂　霹靂魔幻音樂會燃爆現場 。（圖／嘉義市政府提供）

音樂會以五大篇章濃縮霹靂經典武林世界，從天策真龍的傳奇揭開序幕，嗜血者、異度魔界接連現身，引爆一連串正邪交鋒；一頁書、素還真等經典角色輪番登場，在管樂、國樂、西樂與武藝交織的舞台上推動劇情，最終由素還真率領群俠粉碎龍神陰謀，為全場掀起熱血沸騰的高潮。

值得一提的是，本次演出不僅止於音樂本身，更突破形式界線。操偶師、Coser與武術表演者同台演出，也邀請蔡佳瑩 Hana Sai、周自從 Since Chou、千 翼 JE、劉昱賢 A-Hsien等一同演出，讓霹靂布袋戲的視覺語彙與現場音樂直接交織，角色、動作與樂聲彼此呼應，打造動靜並陳、虛實交錯的敘事舞台，讓觀眾彷彿置身武林世界之中。音樂會整體製作不僅展現跨界合作為傳統藝術注入新生命的可能，也彰顯台灣文化創意的豐沛能量。

▲▼ 當武林遇上管樂　霹靂魔幻音樂會燃爆現場 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府文化局表示，本週也是320+1 嘉義市城市博覽會的最後一週，也邀請大家千萬別錯過了，把握機會回嘉走走，更多活動詳情與最新節目資訊，請以官方網站公告為主： https://chiayicityexpo2025.com/

320+1 嘉義市城市博覽會 展覽資訊
展期｜2025.12.12（五）-12.28（日）
時間｜週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00
活動地點:嘉義市全區(詳細地圖請至官網查詢)
活動官網：https://chiayicityexpo2025.com/
更多資訊:請關注「320+1嘉義城市博覽會」官方社群媒體
Facebook：https://www.facebook.com/chiayicityexpo2025
Instagram：@ChiayiCityExpo2025

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

文總2026WE ARE我們的除夕夜　30組卡司曝

文總2026WE ARE我們的除夕夜　30組卡司曝

文化總會製作的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，近日公布首波夢幻卡司名單，集結Marz23、情歌之王李聖傑、金曲台語歌后黃妃、平民天后徐懷鈺、台饒先驅卜學亮、台韓混血歌手畢書盡、《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面，以及連續四年接下主持棒的Sandy吳姍儒等跨界演出陣容，規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手、超過600位青年學子，陪伴大家一起守歲迎新年。

《島座》×故宮限定茶禮熱銷中

《島座》×故宮限定茶禮熱銷中

霹靂布袋戲歌手「是許富凱選秀學長」真實本業超狂

霹靂布袋戲歌手「是許富凱選秀學長」真實本業超狂

素還真基隆港「拿護照登郵輪」　霹靂布袋戲Coser身份超狂

素還真基隆港「拿護照登郵輪」　霹靂布袋戲Coser身份超狂

獨／一頁書、葉小釵聲援應援曲　台鋼雄鷹「武」新境界

獨／一頁書、葉小釵聲援應援曲　台鋼雄鷹「武」新境界

關鍵字：

霹靂布袋戲嘉義管樂魔幻音樂會城市博覽會跨界演出

讀者迴響

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

