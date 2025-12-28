　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

黑熊「阿里曼・西肯」頻現山里部落　分署：恐是早期生活範圍

▲▼花蓮分署會同卓溪鄉公所及山里部落獵人小組，向居民說明黑熊「阿里曼・西肯」野放後的最新動向與管理作為。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲花蓮分署會同卓溪鄉公所及山里部落獵人小組，向居民說明黑熊「阿里曼・西肯」野放後的最新動向與管理作為。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為回應卓溪鄉立山村山里部落居民對臺灣黑熊活動的安全疑慮，林業及自然保育署花蓮分署於12月26日晚間，主動會同卓溪鄉公所及山里部落獵人小組，在山里活動中心舉辦說明會，向居民說明黑熊「阿里曼・西肯」野放後的最新動向與管理作為。

花蓮分署指出，「阿里曼・西肯」為壯年台灣黑熊，自114年7月9日第二次野放後，透過衛星頸圈持續追蹤監測，顯示其行動能力強、活動範圍廣。12月17日起便持續在卓溪鄉立山村山里部落周邊區域密林內逗留，該區人車不易抵達，經現場勘查，研判因有豐富食物來源（青剛櫟）所以停留時間較長，雖曾經啟動驅趕及捕捉，但「阿里曼・西肯」短暫移動幾日後仍然回到該處，研判可能該區為早期生活範圍之一。監測活動軌跡及監視器影像發現，在接近部落周邊時，黑熊會避開人類干擾，轉為晝伏夜出的活動模式，並繞過部落聚落，利用部落周遭森林移動，並侵擾夜間無人看守的雞舍捕食雞隻，造成民眾損失及恐慌。

▲▼花蓮分署會同卓溪鄉公所及山里部落獵人小組，向居民說明黑熊「阿里曼・西肯」野放後的最新動向與管理作為。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮分署於說明會中完整公開黑熊野放後的活動軌跡、動向與行為模式，同時，分署長黃群策也鄭重向村民保證：「部落居民的生命、生活與財產安全，始終是管理工作的最優先考量，對於阿里曼西肯，花蓮分署會負責到底」。未來將持續透過科學監測、部落巡守與預警機制，降低人熊接觸風險；若黑熊持續出現侵擾行為，將依法啟動捕捉與管理措施，確保部落安全。

花蓮分署朱何宗技正也向族人說明防熊因應原則，包括遭遇黑熊時的應變方式、居住環境的防範作法，以及電圍籬等防護措施。分署並承諾持續透過人造衛星追蹤，並每日定期(3次)提供黑熊動向資訊，協助部落即時掌握狀況，並與參與狩獵自主管理計畫的獵人小組組成巡守隊，強化在地防護。

▲▼花蓮分署會同卓溪鄉公所及山里部落獵人小組，向居民說明黑熊「阿里曼・西肯」野放後的最新動向與管理作為。（圖／花蓮分署提供，下同）

會中族人提出多項建設性建議，包括因黑熊靠近立山國小，希望能在國小辦理說明會、結合傳統狩獵智慧防範黑熊入村等，花蓮分署均逐一回應並表示將納入後續規劃。卓溪鄉田桂花鄉長則肯定此一合作模式，強調這是部落與政府攜手面對黑熊議題的良好示範。透過分署提供的透明資訊與獵人小組的在地配合，讓族人能夠在黑熊頻繁活動的環境下，依然維持安心的生活。

花蓮分署最後呼籲居民，應妥善將戶外的食物、飼料及廚餘收妥，避免因氣味吸引黑熊靠近，並建議農友設置電圍籬以保護畜禽。如在生活區域發現黑熊足跡，請保持冷靜並立即撥打通報專線：0800-000930（您您您救山林），切勿私自處理，共同維護部落的和平與安全。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

桃捷綠線工程首創7台潛盾機同時啟動　張善政：展現全速衝刺氣勢

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

桃捷綠線工程首創7台潛盾機同時啟動　張善政：展現全速衝刺氣勢

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

【地震現場三種人】餓派 vs. 驚派 vs. 傳染驚嚇派XD

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

嘉義布袋警力推「護童勤務」

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

新街少棒隊威力盃奪冠獲許淑華允諾修繕訓練場地

更多熱門

相關新聞

9人獵殺4黑熊一審無罪　黑熊媽媽發聲

9人獵殺4黑熊一審無罪　黑熊媽媽發聲

顏姓獵人等9人獵殺4隻台灣黑熊，一審獲得屏東地院裁定無罪，引發各界關注，屏東地檢署檢察官已決定提出上訴。黑熊媽媽、屏東科技大學野生動物保育研究所教授黃美秀表示，檢方提起上訴對後續管理、大眾認知，以及原住民傳統文化保存都有幫助，她也希望能透過司法程序讓大眾更加了解這中間的模糊地帶。

南投2地點首次目擊黑熊　林保署籲警覺

南投2地點首次目擊黑熊　林保署籲警覺

屏東霧台鄉3年獵4黑熊　1人頂替罪處拘役、8人無罪

屏東霧台鄉3年獵4黑熊　1人頂替罪處拘役、8人無罪

花蓮黑熊翻進工寮覓食　體態消瘦

花蓮黑熊翻進工寮覓食　體態消瘦

卓溪立山部落首次　台灣黑熊2次入侵工寮遭誘捕

卓溪立山部落首次　台灣黑熊2次入侵工寮遭誘捕

關鍵字：

台灣黑熊阿里曼・西肯山里部落食物來源青剛櫟

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面