黑熊「阿里曼・西肯」頻現山里部落　分署：恐是早期生活範圍

▲花蓮分署會同卓溪鄉公所及山里部落獵人小組，向居民說明黑熊「阿里曼・西肯」野放後的最新動向與管理作為。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為回應卓溪鄉立山村山里部落居民對臺灣黑熊活動的安全疑慮，林業及自然保育署花蓮分署於12月26日晚間，主動會同卓溪鄉公所及山里部落獵人小組，在山里活動中心舉辦說明會，向居民說明黑熊「阿里曼・西肯」野放後的最新動向與管理作為。

花蓮分署指出，「阿里曼・西肯」為壯年台灣黑熊，自114年7月9日第二次野放後，透過衛星頸圈持續追蹤監測，顯示其行動能力強、活動範圍廣。12月17日起便持續在卓溪鄉立山村山里部落周邊區域密林內逗留，該區人車不易抵達，經現場勘查，研判因有豐富食物來源（青剛櫟）所以停留時間較長，雖曾經啟動驅趕及捕捉，但「阿里曼・西肯」短暫移動幾日後仍然回到該處，研判可能該區為早期生活範圍之一。監測活動軌跡及監視器影像發現，在接近部落周邊時，黑熊會避開人類干擾，轉為晝伏夜出的活動模式，並繞過部落聚落，利用部落周遭森林移動，並侵擾夜間無人看守的雞舍捕食雞隻，造成民眾損失及恐慌。

花蓮分署於說明會中完整公開黑熊野放後的活動軌跡、動向與行為模式，同時，分署長黃群策也鄭重向村民保證：「部落居民的生命、生活與財產安全，始終是管理工作的最優先考量，對於阿里曼西肯，花蓮分署會負責到底」。未來將持續透過科學監測、部落巡守與預警機制，降低人熊接觸風險；若黑熊持續出現侵擾行為，將依法啟動捕捉與管理措施，確保部落安全。

花蓮分署朱何宗技正也向族人說明防熊因應原則，包括遭遇黑熊時的應變方式、居住環境的防範作法，以及電圍籬等防護措施。分署並承諾持續透過人造衛星追蹤，並每日定期(3次)提供黑熊動向資訊，協助部落即時掌握狀況，並與參與狩獵自主管理計畫的獵人小組組成巡守隊，強化在地防護。

會中族人提出多項建設性建議，包括因黑熊靠近立山國小，希望能在國小辦理說明會、結合傳統狩獵智慧防範黑熊入村等，花蓮分署均逐一回應並表示將納入後續規劃。卓溪鄉田桂花鄉長則肯定此一合作模式，強調這是部落與政府攜手面對黑熊議題的良好示範。透過分署提供的透明資訊與獵人小組的在地配合，讓族人能夠在黑熊頻繁活動的環境下，依然維持安心的生活。

花蓮分署最後呼籲居民，應妥善將戶外的食物、飼料及廚餘收妥，避免因氣味吸引黑熊靠近，並建議農友設置電圍籬以保護畜禽。如在生活區域發現黑熊足跡，請保持冷靜並立即撥打通報專線：0800-000930（您您您救山林），切勿私自處理，共同維護部落的和平與安全。

