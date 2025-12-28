開台聖王祭典聯誼大會登場　黃偉哲與全國60宮廟、3千信眾共賀盛典

▲全國開台聖王祭典聯誼大會於北汕尾鹿耳門天后宮登場，來自全台60多間宮廟齊聚，場面莊嚴盛大，市長黃偉哲親臨現場參與祭典，與各地宮廟代表及信眾一同祈福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年全國宗教盛事「全國開台聖王祭典聯誼大會」28日於台南北汕尾鹿耳門天后宮隆重登場，由中華民國奉祀開台聖王鄭成功聯合會號召全台主祀開台聖王鄭成功（國姓爺）的宮廟齊聚一堂。

此次活動吸引來自全國60多間主祀宮廟代表與神尊聖駕共襄盛舉，現場湧入超過3000名信眾，場面莊嚴又熱烈，充分展現台灣民間信仰的凝聚力與深厚歷史底蘊。

台南市長黃偉哲特別親臨現場，與各地宮廟代表及信眾一同見證神尊聖駕重返登陸首地的重要時刻。黃偉哲表示，感謝中華民國奉祀開台聖王鄭成功聯合會長期致力於宗教交流與地方事務推動，成功串聯全國宮廟力量，影響力與貢獻有目共睹；他也感謝各宗教團體在穩定社會、安定人心上扮演的重要角色，並虔誠祈求開台聖王庇佑台南風調雨順、市民平安順遂。

北汕尾鹿耳門天后宮主委林瑞男表示，希望透過此次全國性盛會，凝聚社會各界的支持與參與，持續傳承並發展台灣獨特的宗教文化。鹿耳門天后宮也以最誠摯的心意，迎接來自全國各地的宮廟與信眾，共同慶祝這場結合信仰與文化的盛大祭典。

本次祭典以「團結與傳承」為核心主題，透過全國宮廟間的聯繫與交流，弘揚開台聖王勇於開拓、守護家園的精神，進一步推動台灣民間信仰文化的深耕發展。活動內容豐富多元，除由各宮廟代表參與莊嚴隆重的傳統祭祀儀式，向聖王公獻上祈禱與祭品外，現場也邀請民間藝人與團體帶來傳統舞蹈演出，展現台灣深厚的文化底蘊。

此外，活動亦規劃宗教交流座談會，讓各宮廟代表分享經營經驗與文化特色，促進彼此交流合作；最受矚目的傳統表演環節，則展演各宮廟獨具特色的陣頭與神尊聖駕，讓信眾在熱鬧非凡的信仰氛圍中，近距離感受台灣宗教藝術的獨特魅力。

今日盛典熱鬧非凡，包括立法委員林俊憲、市議員蔡麗青、黃麗招、邱昭勝、李中岑及多位議員服務處代表皆到場共襄盛舉。