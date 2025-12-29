解放軍宣布圍台軍演　交長：正盤點航空、航海替代路線

▲交通部長陳世凱。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

解放軍「東部戰區」今天宣布，針對台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。交通部長陳世凱表示，將對航空、航海路線及流量造成影響，目前正在準備因應措施及盤點替代航路。

解放軍「東部戰區」微信公眾號今天上午發布快訊，12月29日起中國人民解放軍東部戰區在台海周邊軍演範圍更近、更廣，包括組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，針對台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立委許智傑今於立法院交通委員會質詢表示，中共今天上午宣布軍演，對台灣交通場站、航線及是否造成影響？

陳世凱表示，針對中共軍演蠻橫無理的作為，交通部表達抗議及譴責的立場。軍演活動對台灣航空、航海必然會造成影響，目前正在準備及盤點替代航路、因應措施，整體運量及流量將受到影響。

陳世凱指出，目前軍演狀態還沒有很明確，待下午盤點完整狀況後，會再對外說明及報告，希望把影響降到最低。若有替代航路可使用，影響就會降低，但流量勢必還是會有影響，至於影響多大還在盤點中，會做好應對措施，請國人放心。

民航局表示，飛航服務總台於今天上午7時30分收到中國北京國際航行通告室所發布1則飛航公告（編號A4840／25），自本地時間2025年12月30日08時00分至2025年12月30日18時00分（10小時），於台北飛航情報區發布臨時危險區（Temporary Danger Area），預計影響飛航。

民航局表示，對中國此一嚴重影響區域飛行安全的無理蠻橫作為，表達強烈譴責和嚴重抗議，並正研議替代航路及流量管理因應措施。

▲東部戰區今天早上宣布軍演「2025正義使命」。（圖／翻攝東部戰區）