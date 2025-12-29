健身女教練的復仇！男友劈腿還拍激戰片　怒約情敵現任播給他看

▲王女與吳男為健身房同事，交往時吳男劈腿並拍攝性影像遭王女傳播。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉品辰／高雄報導

高雄市一名健身房王姓女教練，因感情糾葛牽扯出性影像外流風波。她在與吳姓男教練分手後，發現對方曾拍攝與另名同事甲女的性影像，竟未經同意將影像轉存至自己手機，並播放給甲女後來交往的男友觀看。高等法院高雄分院認定，王女行為已構成未經他人同意、無故重製他人性影像罪，判處有期徒刑4月、得易科罰金，並考量她已賠償25萬元與被害人和解，宣告緩刑2年。

判決指出，吳男在高雄某健身房擔任教練期間，與王女交往時又同時劈腿另一名同事甲女，並以手機拍攝兩人性行為畫面，事後將影像存放在王女交付他使用的電腦內。兩人分手後仍短暫同居，王女於2023年9月至10月間在電腦中發現該性影像，隨即轉存至自己的手機。其後，甲女與吳男分手，改與另一名同事王男交往，王男得知王女持有相關影像後，於同年11月約她到咖啡店碰面，當場觀看影像並轉告甲女，甲女隨即報警處理。

橋頭地方法院一審認定，王女未經被害人同意擅自重製性影像，已侵害性隱私權，判處有期徒刑4月；另就被控恐嚇散布影像部分，因證據不足，判決無罪。王女不服刑度提起上訴，高雄高分院審酌她坦承犯行、無前科，並已支付25萬元與甲女達成和解，認為原審量刑並無不當，維持4月徒刑，但改宣告緩刑2年。