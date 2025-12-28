年末甜點療癒時光　台南市勞工學苑手作巴斯克蛋糕嚐幸福

▲台南市勞工局於曾文市政願景園區辦理巴斯克蛋糕烘焙課程，小班制教學讓學員親手體驗甜點製作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實市長黃偉哲推動的「希望家園、幸福宜居」施政理念，台南市勞工局持續推出多元勞工學苑課程，兼顧進修與生活品質。除南門勞工育樂中心既有課程外，配合「曾文市政願景園區」啟用，規劃一系列休閒體驗課程，28日勞工局攜手社團法人台南市觀光協會，在園區內辦理「巴斯克蛋糕」烘焙課程，讓學員親手製作年末最療癒的甜點，感受節慶幸福滋味。

本次課程採小班制教學，邀請知名烘焙講師高誌鍵擔任授課講師，並由助教團隊手把手指導，從原料比例、攪拌技巧到烘焙溫度控制，帶領學員一步步完成外層微焦、內餡濕潤綿密的巴斯克蛋糕，成品可直接帶回與親友分享，讓幸福不只停留在教室。

高誌鍵老師為「菠特傑蔬果烘焙」創辦人，自幼熱愛烘焙，高職就讀餐飲管理，大學主修食品營養學系，畢業後更赴日本鑽研甜點技藝。原規劃在日本發展的他，因311大地震返台任教，後又受邀前往澳洲創立烘焙坊，累積豐富國際實務經驗，教學風格紮實又不失親切，深受學員好評。

課程中，高老師也介紹巴斯克蛋糕的背景。巴斯克蛋糕源自西班牙巴斯克地區，是近年廣受歡迎的起司蛋糕款式，其特色在於高溫烘烤形成微焦外皮，內部則保留近似半熟的滑順口感，焦糖香氣濃郁、層次豐富，與日式輕乳酪或美式重乳酪風味截然不同，且製作流程相對簡單，適合烘焙新手嘗試。

勞工局長王鑫基表示，南門勞工育樂中心長期提供多元進修與休閒課程，其中烘焙類課程特別受到勞工朋友喜愛。過去受限於場地，多需與學校合作開課；隨著曾文市政願景園區啟用，市府得以活化園區內的餐飲專業教室，結合專業協會與勞工學苑辦訓經驗，推出更具品質與彈性的課程。



王鑫基局長指出，本次活動選在跨年前夕舉辦，盼學員在手作過程中放慢腳步、感受節慶氣氛。未來勞工局也將持續規劃更多元的學習與休閒課程，邀請勞工朋友踴躍參與，在學習中充實自我，為生活加一點甜。