民生消費

夢想成真！《魔法天使》IP盲盒吊飾引領潮流，開啟「隨身療癒」新時代

▲▼利百代,魔法天使,IP盲盒吊飾。（圖／利百代提供）

▲利百代實業近來推出全新的療癒系IP《魔法天使》，並上市「魔法天使毛球吊飾盲盒」。

圖、文／利百代提供

近年來，盲盒經濟（Blind Box Economy）以其獨特的「驚喜感」和「收藏性」，在全球年輕族群中掀起一波消費熱潮。這種無法預知內容物的隨機包裝商品，完美抓住了消費者追求不確定性帶來的驚喜快樂與情感寄託，從單純的潮玩轉變為一種重要的社群文化與生活風格標誌。

全新IP《魔法天使》系列：六位守護者華麗登場

順應這股潮流，利百代實業近來推出全新的療癒系IP《魔法天使》（Magical Angel）系列正式亮相，並上市「魔法天使毛球吊飾盲盒」。該系列以六位造型可愛、各具特色的魔法天使為核心，將「守護與祝福」的溫暖概念融入產品設計。

▲▼利百代,魔法天使,IP盲盒吊飾。（圖／利百代提供）

▲六大魔法天使，傳遞不同正能量。

六大魔法天使，傳遞不同正能量：

利霓（Lini）·獨角獸天使：象徵希望、純真、夢想成真。她的魔法是創造閃閃發光的小奇蹟，個性積極向上，如雨後彩虹般夢幻。
利鹿（Lilu）·梅花鹿天使：象徵溫柔、創造力、療癒。她擅長製作手工藝，喜歡記錄生活。
利比（Libi）·獅鷲天使：象徵智慧、勇氣、守護，富有智慧，能在朋友困難時給予最佳解答。
利飛（Lefi）·飛龍天使：象徵冒險精神、突破、能量。他嚮往探索未知世界，並擁有召喚神奇生物的天賦。
利琪（Liqi）·鳳凰天使：象徵重生、希望、光明。她善良樂於助人，魔法是簡單卻強大的祝福。
蝶利（DiLi）·彩蝶精靈：象徵靈感、祝福、幸福感。她喜歡發揮創意並分享，將祝福傳遞到每個角落。

▲▼利百代,魔法天使,IP盲盒吊飾。（圖／利百代提供）

▲盲盒周邊產品將天使角色與精緻可愛元素結合，採用柔軟蓬鬆的毛球與閃亮的合金角色設計，共計六款夢幻造型。

魔法天使毛球吊飾盲盒：隨身攜帶的幸運

這款盲盒周邊產品將天使角色與精緻可愛元素結合，採用柔軟蓬鬆的毛球與閃亮的合金角色設計，共計六款夢幻造型。將「守護天使掛在身邊」，讓幸運隨身攜帶。可掛在帆布包、皮革包、鑰匙圈或作為房間裝飾。消費者可以收藏整套六款，打造自己的「魔法天使守護隊」，為生活帶來一點魔法與幸運。它也是傳遞祝福的生日或交換禮物佳選。

在這個追求個性化和社群分享的時代，像《魔法天使》這樣擁有完整故事與清晰象徵意義的IP，結合流行的盲盒形式，無疑將成為市場中的一股新興力量，為消費者帶來更豐富的收藏樂趣與正向的情感體驗。《魔法天使》毛球吊飾盲盒不僅是一項潮流產品，更是一種將希望、勇氣與祝福融入日常生活的「隨身療癒魔法」。

彩筆採索王國商城購買連結https://www.libertycc.com.tw/products/%E9%AD%94%E6%B3%95%E5%A4%A9%E4%BD%BF%E6%AF%9B%E7%90%83%E5%90%8A%E9%A3%BE%E7%9B%B2%E7%9B%92

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

開箱利百代　魔法天使毛球吊飾盲盒

開箱利百代　魔法天使毛球吊飾盲盒

利百代再度掀起療癒系收藏風潮，推出全新《魔法天使毛球吊飾盲盒》，一次集結6款不同角色，結合毛球吊飾、奇幻生物與溫柔色系設計，吸引不少盲盒迷與文具控關注，每一款角色不僅造型可愛，背後更設定了專屬故事，讓開箱過程充滿驚喜與想像空間。

只要三題！找出你心裡藏著哪位魔法小天使

只要三題！找出你心裡藏著哪位魔法小天使

利百代打造夢幻親子主題房開箱

利百代打造夢幻親子主題房開箱

入手「辦公室療癒小物」自救　填補上班情緒價值

入手「辦公室療癒小物」自救　填補上班情緒價值

東海利百代親子館啟用！開創親子互動新模式

東海利百代親子館啟用！開創親子互動新模式

