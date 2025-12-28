太保市村里清潔大作戰　攜手整治商圈夜市環境

▲村里清潔大作戰前進太保，公私協力整治商圈夜市環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環境保護局與太保市公所日前在太保市安仁里舉辦「村里清潔大作戰」，嘉義縣政府建設處、太子商圈觀光發展協會、八德宮夜市管理委員會及太子商圈店家共同參與，號召 50 名人員針對商圈與夜市周邊的長期髒亂點進行整理，以實際行動改善社區環境。

環保局表示，縣府近年持續推動以村里為核心的環境整治作業，由各鄉鎮市公所盤點轄內環境髒亂熱點並提出整治規劃，透過滾動式清理機制，持續提升社區環境品質。

此次「村里清潔大作戰」清掃範圍包含太子商圈及八德宮夜市周邊道路兩側與水溝，清理街道長度1.2公里、清理垃圾約0.198公噸、清溝長度0.3公里及消毒面積8,693平方公尺，主要改善長期累積的淤泥、菸蒂以及一般垃圾等問題。

環保局長張輝川指出，商圈與夜市人潮密集，透過在地店家、居民共同維護環境，不僅展現公私協力成果，也象徵社區自主能量持續提升，環境整潔更仰賴全民繼續維持。





為確保清潔成果得以延續，環保局與商圈及夜市建立後續維護機制，請店家在營業前後門前清掃、推動菸蒂兌換獎勵宣導以減少隨地丟棄情形；並要求夜市攤商提高環境清潔頻率，必要時加強清溝作業，如未落實相關維護措施將依「廢棄物清理法」規定辦理。