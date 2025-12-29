　
社會焦點

快訊／罵名嘴罰3千元逆轉無罪　張大春獲刑事補償6千元

▲▼作家張大春罵名嘴劉駿耀被判罰金3000元定讞，10年後改判無罪確定，再提告要求刑事補償，18日到台北地院出庭表示「不能讓國家欠我錢」。（圖／記者黃哲民攝）

▲作家張大春聲請刑事補償，北院決定返還他6000元，外加近10年每年5%利息。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

已故名嘴劉駿耀生前於2014年主持廣播節目，諷刺民進黨前主席林義雄絕食反核四一事，作家張大春聽不慣，寫臉書批劉「下流胚」等語，劉提告，張被依公然侮辱罪判罰3000元定讞，後因聲請釋憲成功、經非常上訴發回更審改判無罪確定，張聲請刑事補償，台北地院決定返還張6000元，得聲請覆審。

決定理由指出，張大春先前已於2016年2月4日，依二審定讞判決繳納3000元罰金，而更一審改判無罪，也於今年（2025年）7月31日確定，依《刑事補償法》應返還已繳罰金1.5倍至2倍、附加法定利率計息。

刑事補償加計每年5%利息

法官審酌張大春在妨害名譽案審理過程無逃亡、藏匿、干擾訴訟等可歸責事由，因此決定返還張男6000元，加計近10年來、每年5%利息，張男可拿回將近9000元。

▲▼作家張大春罵名嘴劉駿耀被判罰金3000元定讞，10年後改判無罪確定，再提告要求刑事補償，18日到台北地院出庭表示「不能讓國家欠我錢」。（圖／記者黃哲民攝）

▲作家張大春出庭受訪表示「不能讓國家欠我錢」。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於2014年4月29日下午2點多，劉駿耀主持News98電台「非耀不可」節目，諷刺林義雄絕食反核四一事「沒有飯吃，所以乾脆絕食」等語，張開車聽到廣播，認為劉太刻薄，停在路邊上網寫臉書批「News98有這麼下流的節目主持人，我踏馬的真覺得可恥！」、「就是說你劉駿耀」。

一審無罪二審改判罰3000元定讞

隔天張大春見劉駿耀留言嗆他「您那『踏馬的下流』就留給自己用吧！」他再補上「說的人還不知道自己下流，再罵你下流胚也不值了，真不知腦子裡裝什麼屎！」等語。

劉告張涉嫌加重誹謗，北院一審判張無罪，二審高院認為張第1篇PO文未引述劉在廣播節目原文，屬於抽象謾罵，網友從字面無從得知張為何批劉，張用「真不知腦子裡裝甚麼屎！」罵劉，也屬攻擊性粗鄙言語，改依公然侮辱罪判罰金3000元定讞。

釋憲、非常上訴進而更審無罪確定

張大春繳納罰金執行完畢，仍不服，聲請釋憲，憲法法庭去年（2024年）以113年憲判字第3號判決，認定公然侮辱罪合憲、但須限縮適用範圍，張據此聲請檢察總長提起非常上訴，最高法院發回高院更審，高院更一審認為張的用語雖負面，仍屬評論公共議題，改判張無罪確定。

現年68歲的張大春今年9月23日聲請本件刑事補償，前次開庭後，他受訪表示被告知須提告勝訴才能發還已繳罰金，只好再打一次官司，因為「我實在不希望，中國民國欠我錢，國家欠我個人錢，不好意思嘛！所以要還我」。劉駿耀已於2018年12月病逝，享年52歲。

12/28 全台詐欺最新數據

