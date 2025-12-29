分析／「蟒蛇戰術」從進逼到抵近台灣　解放軍史上最貼近南部邊緣

▲ 解放軍今早上宣布無預警宣布對台軍演，從今29日起開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習，演習範圍首次最接近台灣本島南部邊緣。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

記者任以芳／台北報導

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今（29）日早上突襲宣布，正式展開代號為「正義使命-2025」的聯合演習。比較今年解放軍三次對台演習，幾乎是「步步逼近」，4月演習強調是「進逼」，這次「正義使命-2025」演習，強調「艦機多向『抵近』台島」，諸軍兵種聯合突擊，要港要域封控、外線立體懾阻等科目，甚至演習範圍更廣泛，尤其「台島以東」範圍多次納入，甚至首次抵近台灣南部邊緣，運用「蟒蛇戰術」，從單一維度空中，逐漸變成海陸空立體維度。

解放軍今年三度對台演習，都是突襲宣布，並且有兩次「無代號」演習，出動的演習軍隊以及針對台海周邊範圍卻是「步步逼近」。尤其，今29日「正義使命-2025」可被視為今年解放軍層級最高、範圍最廣演習，也是今年度對台整體軍事總結。

2月26日：無預警「突然襲擊」測試

首先是今年， 2月26日：無預警的「突然襲擊」測試。解放軍海軍在高雄、屏東外海進行無預警演練，科目包含實彈射擊。當時動員至少32架次飛機與若干軍艦，其中22架次穿越海峽中線及其延長線，進入台灣島北部及西南空域。，但至今解放軍沒有對2月演習做出證實或回應，被外界視為無預告、無代號、無官方定性。

其戰略意涵。 2月的演練被外界視事「突然襲擊」模擬，旨在檢驗部隊在無動員預兆下，突襲對台海要域實施遠程打擊與空域封鎖的能力。

▲ 解放軍今年四月在台灣周邊海域從事「聯合演訓」範圍。（圖／國防部提供）

4月1日至2日：「海峽雷霆」分兩天、兩次雙軌壓迫

第二次行動，4月1日以突襲式、「無代號」行動展開，強調「進逼」台灣。解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校當時也是早上七點多宣布，自4月1日起東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開多向「進逼」的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目。

他強調，藉此檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力，「這是對『台獨』分裂勢力的嚴重警告與有力遏制，亦是捍衛國家主權、維護國家統一的正當且必要行動。」

▲ 解放軍今年月一號演訓「首次」瞄準台北市空照圖，示意「精準打擊」特定對象。（圖／翻攝 東部戰區微博）

解放軍當時甚至以「常態化軍訓」為由，首日無「代號」演習，東部戰區釋出多支「後製」過宣傳影片，其中一支《除妖除魔》宣傳片「首次」驚見象徵台北市的101大樓，有台北市的空照圖，鎖定目標位置在中正區，刻意顯示以北斗衛星精準打擊目標。

隔天，4月2日正式掛名「海峽雷霆-2025A」。演習內容有所差異，4月1日展現奪取制權、對地打擊等作戰科目，但4月2日定名的演習範圍收縮至「台灣海峽中部、南部相關海域」，科目轉向「查證識別、攔截扣押」，偏向航警海域主權宣示演習。

整理分析兩天演習「意義」大不同，4月1日是解放軍主力演習，隔天4月2日「海峽雷霆-2025A」只是整體軍演行動的一部分，反映解放軍試圖透過「軍事施壓」配合海域「執法化」手段，把海峽中線南段納入實體管轄範圍。

▲ 解放軍以中英文發布演習範圍，明顯劍指美國對台軍售，以及警告不要插手台灣問題。（圖／翻攝 東部戰區微博）

12月29日：「正義使命-2025」更加「貼近」台灣

與前三次相比，今日29日啟動的「正義使命-2025」是層級最高、範圍最廣的軍事總結。演習範圍不再侷限於單一角落，而是全面涵蓋台海、台島北部、西南、東南及以東全域。核心科目：重點演練「奪取綜合制權」、「要港要域封控」以及極具戰略意義的「外線立體懾阻」，都是過去沒有出現的演習項目。

本次戰略意涵，東部戰區甚至「首次」強調透過「艦機多向抵近」與「諸軍兵種聯合突擊」，旨在展示其已具備「環島封鎖」與「拒止外部干預」的能力。

▲ 今年四月「海峽雷霆-2025A」演練，強調台海周邊。 今日「正義使命-2025」涵蓋台海、台島北部、西南、東南及以東全域 。（圖／翻攝 央視）

第2次、第3次針對台海軍演範圍演變與意義

相較4月兩天演習與今29日演習，東部戰區呈現出由局部線段轉為立體包圍。 4月的演習範圍僅強調，「在台灣周邊展開多向『進逼』的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目。」

搭配4月2日「海峽雷霆-2025A」，主要在台海周邊重心位於「海峽中南部」，側重於切斷台灣與南海或巴士海峽的交通連繫，執法科目轉向「查證識別、攔截扣押」。

今日「正義使命-2025」演習延伸至台島東部太平洋海域，由執法轉向區域封控，4月強調「攔截扣押」，這次解放軍「首次」明確提出「要港要域封控」，也是「首次」模擬典型封鎖科目，目標直指台灣關鍵軍港與貿易港口的進出權。

演習範圍，4月演習強調的是「在台灣周邊展開多向『進逼』的艦機行動」。這次直接「首次」官宣透過「艦機多向抵近」與「諸軍兵種聯合突擊」，從「進逼」到「抵近」，演習範圍可說是「步步逼近，尤其是「台島以東」範圍多次納入，企圖把戰力延伸至第二島鏈前緣。

解放軍過去軍演提早在去年年尾，安排下一個新年度規劃，但透過幾次軍演安排，除了例性軍演，也展現解放軍演練可靈活調整。今日「正義使命-2025」可視為年度收官，動員陸海空、火箭軍軍兵種針對台灣周邊模擬全域包圍，包括稍早釋出12月30日的禁航座標發布，更進一步證實這次突襲式演習，朝向模擬實戰化目標。