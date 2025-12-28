　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

黃敏惠施政7周年實踐「共好」　經濟、社會、環境三面向邁進

▲▼ 「共好+1」幸福再加碼！黃敏惠市長施政7周年 宣布普發6000元日期與市民共享經濟果實 。（圖／嘉義市政府提供）

▲「共好+1」幸福再加碼！黃敏惠市長施政7周年 宣布普發6000元日期與市民共享經濟果實 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市黃敏惠市長日前以「共好」為主題，帶領市府團隊於市府中庭舉行施政7周年記者會，細數嘉義市大步邁向「經濟共榮、社會共創、環境共生」三面向邁進，實踐「共好」的歷程與施政成果。

▲▼ 「共好+1」幸福再加碼！黃敏惠市長施政7周年 宣布普發6000元日期與市民共享經濟果實 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠感謝全體市民、議會支持，持續為城市蓄積「+1」力量，並正式宣布嘉義市加碼普發6千元現金將於115年1月24、25日兩日發放，發放對象是114年12月8日(含)前設籍的嘉義市民，後續將再正式發布相關公告和注意事項。期盼將經濟成長果實與市民共享，也呼籲市民支持在地消費，讓「市府發錢、市民花錢、嘉義市賺大錢」，創造經濟的正向循環。

黃敏惠提到，從2020年新冠肺炎疫情到今年7月丹娜絲風災，嘉義市在近年面對多重挑戰，丹娜絲颱風甚至讓嘉義市面臨史上首次用罄災害準備金狀況，衝擊巨大；加上美國關稅政策對產業與民生帶來影響，以及中央承諾一再跳票所衍生的財政壓力，都提高市政推動難度。

黃敏惠表示，市府團隊能克服重重難關，在近年持續獲得獎項肯定，更有市民驕傲的和我說嘉義是座「幸福城市」，要感謝市民、議會與市府團隊的不懈努力，將嘉義市推向高峰，連綿成高原。黃敏惠市長憶及施政推動的辛苦歷程，市民的肯定與市府團隊的努力，感動落淚，也強調這些榮耀與肯定，也讓市府團隊不斷提醒自己，不能把此刻的幸福當成習慣，更不能視為理所當然，看似平凡的安穩，背後是無數人默默付出的結果。

▲▼ 「共好+1」幸福再加碼！黃敏惠市長施政7周年 宣布普發6000元日期與市民共享經濟果實 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市系統化推動治水工程從上游到下游、從箱涵到區域排水強化治理，將區排視為城市的主動脈、深入鄰里的水溝如同微血管，打通城市「任督二脈」、拓寬通洪斷面及瓶勁，提升防洪韌性，為城市厚植能抵禦風雨的韌性與體質。嘉義市雨水下水道建設率更近九成，是本島非六都第一。成為全國首座達成100%低底盤電動公車城市，率先引進YouBike2.0E並維持零失竊紀錄。推動低碳家園、校園多項指標全國第一，讓永續成為城市的日常。

▲▼ 「共好+1」幸福再加碼！黃敏惠市長施政7周年 宣布普發6000元日期與市民共享經濟果實 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「社會共創」是嘉義市持續向前的最大資產。嘉義市將設計思維導入城市治理，木都2.0工作聚落、嘉有木屋等政策接連獲臺灣景觀大獎肯定；打造串聯校園與社區的道將圳水綠廊道，闢建結合地貌、教育的綠豆仁遊戲場，並融入科技創新，如蘭潭AI人形辨識系統、水域大聲公、嘉油鐵馬道防違規機車系統與地崁式紅綠燈，提升市民安全與生活品質。

黃敏惠強調，「經濟共榮」是實現社會進步的基礎。市府團隊拚經濟，招商引資、創造就業。財政部統計顯示，嘉義市自2019年起營利事業銷售額連6年創新高，2024年20項產業全數成長；家庭可支配所得也連續6年破百萬，平均收入超越中南高三都，被媒體譽為「中南部新霸主」。

黃敏惠指出，2025年在丹娜風災與國際關稅衝擊下，嘉義市堅持「顧產業、顧民生」，在12月8日提出「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，內容涵蓋促進商圈與夜市活絡、觀光產業補助、永續新生活推動等，運用歲計賸餘加碼普發每位市民6千元現金，發放時間點安排在115年1月24、25日，發放對象是114年12月8日(含)前設籍的嘉義市民，發放方式將會比照2021年發放振興消費金2千元的方式進行，為了讓市民朋友更清楚瞭解領取的細節，後續將再正式發布相關公告和注意事項。

▲▼ 「共好+1」幸福再加碼！黃敏惠市長施政7周年 宣布普發6000元日期與市民共享經濟果實 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠強調，嘉義市恪遵財政紀律，當用則用、當省則省，節約各項支出，把省下來的錢，再投入振興經濟。希望延續疫情時，普發2千元振興消費現金，成功刺激嘉義市營利事業銷售額年成長9.56%經驗，提振消費力道，協助全體市民、各行各業穩健營生，也為城市創造財源，在經濟上，形成良性的正向循環。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

桃捷綠線工程首創7台潛盾機同時啟動　張善政：展現全速衝刺氣勢

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

桃捷綠線工程首創7台潛盾機同時啟動　張善政：展現全速衝刺氣勢

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

嘉義布袋警力推「護童勤務」

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

新街少棒隊威力盃奪冠獲許淑華允諾修繕訓練場地

更多熱門

相關新聞

幕後／2026嘉義市長藍白共推也輸？　地方盛傳黃敏惠挺綠王美惠

幕後／2026嘉義市長藍白共推也輸？　地方盛傳黃敏惠挺綠王美惠

針對2026九合一選舉，民進黨10月底已徵召綠委王美惠參選嘉義市長，民眾黨則擬12月底前徵召立委張啓楷。面對綠白摩拳擦掌，國民黨嘉義市長選舉人選仍是渾混未明。藍營人士評估，雖然有意參選人早開始布局，但卻少掉了強將，讓嘉義市成為國民黨岌岌可危的縣市，就算藍白共推候選人要贏的機率也不高，「嘉義市還得是黃敏惠說了算」；其中黃敏惠與王美惠的跨黨派友誼，已讓「黃敏惠支持王美惠」等暗助傳聞不脛而走，成為嘉義選戰的主要話題。

嘉義市加碼普發6千　市府力拚今送審議

嘉義市加碼普發6千　市府力拚今送審議

友善職場幸福共好南市勞工局攜手長榮大學提升庇護員工職安知能

友善職場幸福共好南市勞工局攜手長榮大學提升庇護員工職安知能

相擁鄭麗文！黃敏惠盼國民黨「世代接棒」　籲扮好「桶箍角色」

相擁鄭麗文！黃敏惠盼國民黨「世代接棒」　籲扮好「桶箍角色」

設計展前哨！彰化領軍五縣市　共推金馬聯名搶攻台灣設計力

設計展前哨！彰化領軍五縣市　共推金馬聯名搶攻台灣設計力

關鍵字：

黃敏惠共好

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面