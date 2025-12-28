王惠美率團參訪嘉義城市博覽會　兩市交流城市治理與展會策劃

▲黃敏惠市長熱情款待，彰化縣長王惠美率隊走進320+1嘉義市城市博覽會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

320+1嘉義市城市博覽會自開展以來，串聯嘉義市國際管樂節、諸羅山盃軟式棒球邀請賽等大型活動，累計至今吸引超過250萬人次參與。彰化縣長王惠美26日率領縣府團隊前來參訪交流，嘉義市長黃敏惠偕副市長林瑞彥、秘書長陳永豐共同率市府各局處長熱情相迎，雙方就城市治理與大型展會策劃經驗進行深度對話，展現中台灣區域合作的緊密情誼。

黃敏惠市長表示，嘉義市透過城市博覽會，將整座城市化為展演舞台，「帶著一雙未來的眼睛，望向遙遠的過去，做著 當下的探索」，透過文化、歷史、藝術展現更多元面貌的嘉義市。嘉義建城至今已有321年、彰化建城則迎來302年，兩座超過300年的城市在臺灣早期發展中皆扮演重要角色，此次在最後展期迎來甫成功辦理台灣設計展「彰化行」的彰化縣政府團隊到訪，雙方團隊交流大型展會的策展經驗，別具意義。

黃敏惠也提到，雖然寒流來襲，但市府團隊以熱情相迎，雙方團隊在策展上的經驗成為共通語言，更加的拉近彼此團隊的距離。期待未來能有更多交流機會，也誠摯邀請各界把握機會，走進嘉義市參觀城市博覽會，讓市民與遊客走進城市日常，感受嘉義的文化底蘊與創新能量。

王惠美一行參訪「嘉私選物」、 「永續願景館」及「我們嘉義輪」三大核心展區，透過城市歷史記憶、未來續願景館與發展軌跡的策展內容，交流不同城市在推動續願城市、文化治理與空間活化上的實務經驗。

王惠美表示，嘉義市在2021年舉辦台灣設計展，當時曾受邀來訪，嘉義市成功的策展經驗對彰化縣而言相當具參考價值，縣市之間也持續透過多元的交流保持良好的互動，從經驗分享到彼此觀摩，建立起深厚的城市情誼。此次前來觀摩320+1嘉義市城市博覽會，不僅看到嘉義市深厚的歷史文化特色，展覽也成功將城市空間轉化為全民參與的公共舞台，無論策展主題或場域運用都令人印象深刻，絕對值得全國民眾把握時間，走進嘉義市，親身感受這座城市獨特的魅力。

嘉義市政府指出，「320+1嘉義市城市博覽會」自12月12日開展，展區延伸至全市多處場域，串聯嘉義市立美術」、檜意森活村、嘉義文學」等17處場」與城市地標，展期將持願至12月28日，期間規劃十餘檔主題展覽及多元活動，期盼透過城市策展的能量，讓更多市民與遊客重新認識這座充滿溫度與故事的城市。