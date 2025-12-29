停車費100元「靠1招免繳錢」驚呆她！萬人點頭：台灣人超暖

▲媽媽一刷折抵券，果真停車費不用錢。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「真的很謝謝施惠的人！」一名女網友分享，媽媽在停車場繳費時發現凹槽裡有折抵單，竟順利折掉剩下的25元，整筆停車費變免費，當下媽媽隔空喊話「謝謝」。文章曝光後，網友也狂讚善的循環，「這不是廢紙，是台灣人的溫柔」，更有人延伸分享公廁留衛生紙、號碼牌等小舉動，直呼「台灣真的好暖！」

機台凹槽藏驚喜！一刷竟「免費停車」



一名女網友在Threads表示，媽媽在停車場繳費時，費用100元已經折抵掉75元，突然看到機台上的凹槽處還有許多折抵小白單，於是拿起來折抵看看，下秒果真順利又折掉25元，等於這次完全不用付任何一毛錢，讓媽心懷感激點頭直呼「謝謝好心人！」

而原PO也感動大讚，也是在網路上看到這個善舉，沒想到證實真的有用，「台灣人真的很溫暖，用不到的停車折抵都堆在繳費機上面，留給需要的人用。」

底下引來2萬人網友也狂讚，「我也會留著，因為我也曾經撿過別人留的，善的循環」、「我平常用不到也會這樣留欸，結果昨天用了兩張別人留的，真是感謝啊」、「接零錢的凹槽發揮它有生以來最大的功能」、「這不是廢紙，這是台灣人的溫柔」、「大家怎麼這麼好啊！以前完全沒注意過，以後要留意一下，謝謝溫暖的台灣人」、「昨天停車費180元，後面的人直接幫我全部折抵」。

除了繳費折抵單據，還有網友分享各種善舉，「公廁還沒補衛生紙，大家會自己留小包衛生紙給下一個人」、「之前在郵局排號等待，有人要提前先離開就把他的號碼給我，讓我不用等那麼久，真的有夠貼心」。