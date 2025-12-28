　
地方 地方焦點

草屯8旬夫妻住處遭祝融　慈濟動員志工開山貓助清理火場

▲草屯民宅付之一炬。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

▲草屯民宅付之一炬。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮一戶民宅於11日發生火災，所幸8旬屋主林姓夫婦都即時逃出，但二樓透天厝及屋旁鐵皮屋燒燬；慈濟志工後續除前往關懷、致贈祝福禮與慰問金，27日一早也動員40員志工人力前往協助清理，讓受災屋主與當地新庄里里長洪承凱都感激不已。

12月27日清晨天空下著細雨，慈濟草屯聯絡處志工們仍冒雨帶著各項打掃用具，為受災戶清掃家園及清理被燒燬的廢棄物，與洪承凱、受災住戶及其晚輩一起投入清理家園工作，家屬也在路旁協助疏導交通；草屯鎮長簡賜勝特別親臨現場關懷與致意，並派清潔隊支援廢棄物的運送，眾人合力花費約2個半小時完成任務。

▲草屯近郊火噬民宅，慈濟志工冒雨動員協助清掃。（圖／慈濟基金會提供，下同）

▲草屯近郊火噬民宅，慈濟志工冒雨動員協助清掃。（圖／慈濟基金會提供，下同）

洪承凱表示，火災發生當時就與簡賜勝到現場致意，里民也希望他動員協助受災戶，後來決定請求慈濟協助；慈濟訪視志工王麗玉說，接獲里長請託後隨即前往關懷與場勘災情，發現房子嚴重燒燬、需要做一番清理工作，所以決定動員40位師兄姊組隊協助，也請經營工程的志工開著小山貓機具，提升處理廢棄物的效率。

簡賜勝特別感謝慈濟志工奉獻寶貴時間，發揮大愛精神協助受災戶清理家園；慈濟指出，雖然人人都已被細雨淋濕，但看到住戶安心的笑容，也洗滌了一身的疲累。

▲草屯近郊火噬民宅，慈濟志工冒雨動員協助清掃。（圖／慈濟基金會提供）

▲草屯近郊火噬民宅，慈濟志工冒雨動員協助清掃。（圖／慈濟基金會提供）

▲草屯近郊火噬民宅，慈濟志工冒雨動員協助清掃。（圖／慈濟基金會提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

草屯鎮民宅煮食火警老人夫妻慈濟志工清掃

