再生醫療法明年上路！　南市5合法院所可申請細胞治療

▲《再生醫療法》將於2026年1月1日正式施行，台南市目前共有5家醫院通過細胞治療核准，包括成大醫院與奇美醫療體系等，提供民眾安全選擇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

我國首部針對細胞、基因等再生醫療而設立的《再生醫療法》將於2026年1月1日正式施行，相關子法也同步上路，未來所有細胞治療都將受到更嚴謹的管理，台南市衛生局提醒，民眾若有接受再生醫療的需求，務必選擇通過衛生福利部核准、完成登記合法院所，目前台南共5家醫療機構取得資格，包括成大醫院、奇美醫院、柳營奇美醫院、安南醫院及市立醫院。

台南市衛生局表示，再生醫療是利用基因、細胞與相關衍生物，應用於治療、修復甚至替換人體細胞、組織與器官的方式，技術門檻高、風險也高，因此新法對施行資格與流程訂出明確規範。依規定，醫療機構需先經中央覈準，再向地方主管機關完成登記後，始可進行細胞治療服務；除非屬於「危及生命、嚴重失能且無替代療法」等特殊情況，否則皆需在完成人體試驗（臨床試驗）後才能施行。

其中最受關注的「恩慈治療」也被清楚界定。若病患病況危重且無其他治療選擇，醫療機構可依規定提出申請，在未完成人體試驗前提供治療，所有程式仍須經主管機關覈準，且必須取得病人、家屬或法定代理人的同意並完成簽署。

衛生局李翠鳳局長提醒，再生醫療不同於一般醫療行為，涉及專門細胞製劑、技術流程及高額費用，醫療院所不得要求病患一次預繳全部費用，執行前也必須清楚告知收費金額、付款方式與退費條件，避免民眾因資訊不透明而受損。

新法亦全面強化廣告管理，採「事前審查制」。包括電視、平面、網路、戶外看板乃至社群平台，都不得任意刊播再生醫療相關內容。僅有經中央覈準的醫療機構、細胞保存庫、受委託機關或學術研究單位等才能宣傳，且所有招募廣告與再生醫療廣告都需「先送審、覈準後刊登」。不得誇大、不實或以未經證實的療效吸引病患。若違反規定，最高可處新台幣2000萬元罰鍰。

衛生局提醒，民眾在接觸任何細胞治療資訊時，務必確認醫療機構是否合法、技術是否通過覈準、費用是否透明。未來相關合法院所名單及申請流程，皆可於衛生福利部與各地方衛生局網站查詢，以保障自身權益。