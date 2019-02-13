人夫懷疑被戴綠帽大鬧酒吧　老闆設局關門痛毆...妻拉他躲廁所

▲李姓酒吧老闆要求王男賠償店內損毀物品，竟埋伏10多人痛毆王男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子懷疑自己戴綠帽，跑去老婆上班的運動酒吧理論，竟與店內員工發生肢體衝突，造成店內物品損毀；酒吧老闆得知，以賠償店內損失為由，約男子到酒吧談判時，率眾痛毆男子，警方獲報到場將所有人帶回偵訊。

王姓男子（29歲）懷疑黃姓妻子（23歲）有外遇，10日凌晨6時許，跑到新北市板橋區公園街老婆上班的運動酒吧理論；店裡的邱姓、陳姓員工上前制止，引發口角進而發生肢體衝突，期間還損毀店內物品。

酒吧李姓老闆（39歲）事後得知，當天上午約王男到店裡商談店內毀損賠償，王男擔心衝突帶了8名友人助陣，卻不知李老闆早已找來10多人手持棍棒守在店裡，等王男等人進入時，立即將鐵門拉下。

李老闆向王男嗆聲是幫派份子，直指王男在酒吧鬧事態度囂張，要給他一個教訓，隨後10多人持棍棒、電擊棒等物痛毆王男，黃姓妻子見狀拉著王男躲進廁所，趕緊打電話報警。

警方獲報啟動快打部隊，近20名警力衝進酒吧，將現場20多人帶回偵訊，李男還辯稱是王男要求關鐵門，但隨行友人指證歷歷，訊後仍將李男等11人依妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌送辦。