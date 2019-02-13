丈人舉白布條罵女婿小三挨告　法官認證「公共利益」判無罪

▲丈人不滿女婿外遇，到小三任職學校舉白布。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）

地方中心／高雄報導

高雄一對黃姓老夫婦因為不滿擔任代課老師的楊姓女婿偷吃其任職的國中李姓人事主任，又因女兒告2人不成，索性趁著學生下課人潮眾多時，跑到學校對面高舉印有「XX國中人事主任李XX和有婦之夫去摩鐵開房間」字樣的布條，讓對方氣得控告2人誹謗。橋頭地院審理後認為，李女身為公務員，卻與具職務上利害關係的男子有不正當往來，與公共利益有關，因此判老夫婦無罪。全案可上訴。

判決書指出，黃姓老夫婦的女兒與楊男結婚3年多，但2017年6月間楊男被發現多次與任職同校的李女有過分往來，甚至還開房間過夜。女兒憤而控告兩人通姦，卻因事證不足不起訴；民事部分法院則判楊男與李女須賠償50萬元，全案仍在上訴中。

老夫婦因心疼女而受委屈，便委託業者印製印有「XX國中人事主任李XX和有婦之夫去摩鐵開房間」字樣的白布條，並於2017年11月3日趁著學校放學人潮眾多時，跑到李女任職學校舉布條，直到警方到場驅趕才離開。

李女事後怒告2人妨害名譽，老夫婦偵訊時則辯稱，並無誹謗之意，拉布條是要保障女兒的婚姻，是要制止李女不要再跟女婿來往，且她是公務員，行為應可受公評。

法院審理後認為，李女與楊男開房間經查後屬實，且因李女身為公務員，此案件涉及是否影響執行公共事務，與公共利益有關，或僅私德問題，法官則認為，2人有職務上的利害關係，卻有不正當往來，因此認定2人涉及了公共利益，老夫婦的行為是為阻卻違法事由，故判兩人無罪。



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