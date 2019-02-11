人妻約家中嘿咻被抓包　小王當老公面前拉著她「私奔」

▲湯女與丈夫感情不睦，透過友人介紹認識陳男，兩人卻聊到變成婚外情。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

60歲的陳姓男子有毒品、竊盜以及詐欺等多項前科，卻趁著湯姓人妻與丈夫感情不睦時介入，並進到對方家中約會，沒想到被撞個正著，當下惱羞反過來指責女方丈夫的不是，還拉著人直接「私奔」。桃園地院法官認為，陳男的行為明顯超出社會道德的底線，湯女也全部認罪，因此依相姦罪及通姦罪各判處6個月、3個月有期徒刑。

湯女的丈夫指控，陳男介入他的家庭，不僅造成精神上的痛苦，面對警方詢問還矢口否認、出口成髒，態度相當囂張，「我在家中發現他和妻子剛發生完性關係，他竟然惱羞成怒，反過來質疑我和妻子的相處狀況不佳，還當場帶著人離開。」一氣之下決定提告，替自己討個公道。

▲陳男被抓包，竟然當場惱羞拉著湯女「私奔」。

而被指控為小王的陳男反駁，2017年12月22日確實有到家中拜訪湯女，但兩人並沒有發生任何性關係，「那是在其他時間做的。」湯女則坦言，兩人是透過朋友介紹認識，交往後曾上床，當天也有嘿咻。

由於湯女丈夫指證歷歷，加上女方坦承犯行，桃園地院法官認為，陳男成年後就屢屢犯罪，包含毒品、偽造文書、竊盜以及詐欺等，被判刑後仍不知悔改，明知女方已婚仍趁隙介入，顯然已經超出社會道德的底線，屬於累犯，最後依相姦罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元；湯女則依通姦罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。