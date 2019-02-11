韓冰代打上陣發紅包　民眾興奮擠破頭搶握手：看到她更開心！

地方中心／高雄報導

10日是春節假期的最後一天，高雄市長韓國瑜行程滿檔，女兒韓冰體恤父親辛勞，代打現身鼓山代天宮發紅包。韓冰高人氣不輸給爸爸，現場湧入上千名民眾爭相搶著領紅包，有民眾興奮表示，沒有等到市長，但看到韓冰來更開心。

▲韓冰代打現身發紅包。（圖／記者賴君欣攝）

韓冰10日穿著一襲黑色洋裝，綁著領巾現身高雄鼓山代天宮發紅包。由於爸爸韓國瑜行程滿檔，加上交通壅塞，因此由她代打上陣，對此，她表示知道現場民眾都想要見到市長，因此對現場民眾感到抱歉。

▲韓冰親切與小朋友擁抱。（圖／記者賴君欣攝）

而市長沒有現身對現場民眾絲毫沒有影響，有民眾開玩笑表示，看到韓冰更開心。面對上千名民眾爭相搶領紅包及握手拍照，韓冰更是來者不拒，甚至主動與小朋友擊掌「High Five」，她也開心表示大家都很熱情。

▲韓冰與小朋友擊掌。（圖／記者賴君欣攝）

另外，日前韓冰寄了馬卡龍及巧克力給議員王世堅，讓他開心的回贈父女對錶。對此韓冰表示，爸爸很喜歡，還說要左右手各戴一支，希望他們友情常存，而馬卡龍及巧克力若對方喜歡的話，下次會再多買幾盒，請爸爸快遞送到台北。

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