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社會 社會焦點 保障人權

機車停身障停車格遭檢舉　他辯「被人移車」法院撤罰

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▲▼機車、停車格。（圖／記者陳俊宏攝）

▲機車停放停車格遭檢舉，邱男懷疑遭人移車提出撤罰上訴。圖為示意照。（圖／記者陳俊宏攝）

突發中心／新北報導

邱姓男子因在南部工作，每逢週末都會搭乘客運北返，週日再騎乘機車至客運站附近停車格停放，並且至少停放5天。2017年4月邱男收到機車違規停放在身心障礙停車格的檢舉罰單，他懷疑機車遭人移動，便聲請撤銷罰單。新北地院審理後認為，本案僅依檢舉照片開罰，並無其他佐證，因此不能排除機車遭人移動的可能，判決撤銷罰單。

判決書指出，家住新北市三重的邱男因在南投中興新村工作，平時住在公司宿舍，每逢周末時都會搭乘客運北上，並騎乘機車返家，至週日晚上或是隔週一上午將機車停放在客運站附近停車格後，再搭車到南投上班。

2017年4月9日邱男一如往常的停放機車返回南投工作，但卻在同月10日及12日被檢舉機車違規停放在身心障礙停車格，警方檢視照片後認定違規屬實，並對邱男開罰1200元。

邱男事後不服提告，並主張他每週南下工作，機車都會停放超過5天，所以一定會放在合法的停車格內，不可能違規停車，他懷疑機車遭人移動，因此希望法院能撤銷罰單。新北市交裁處則主張，檢舉的照片可以認定邱男違規屬實，若他認為機車遭人移動，則必須負舉證責任提出相關證明，拒絕撤罰。

法院審理後認為，交裁處與警方有舉證及查證的義務，且需達到法院相信屬實，不能單由民眾提出的照片就直接認定有違法事實，而本案僅依檢舉照片開罰，無其他佐證，不能排除機車遭人移置可能；行政機關無法確實證明違法事實存在，應承擔敗訴風險，判決撤銷罰單。

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關鍵字：身障停車格,機車,違停,撤罰

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