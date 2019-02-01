好賭刑警洩個資賺6千　債主貼「尋人啟事」露餡

▲員警積欠賭債，竟洩漏民眾個資盼分期償還。（圖／視覺中國）

突發中心／新北報導

新北樹林警分局一名鄭姓偵查佐因在外欠下30萬賭債，竟聯合已離職的游姓警員私下查詢2位民眾的個人資料，再將個資賣給何姓女徵信業者，共獲利6千元。雖然鄭男事後認罪，但新北地院認為，他因自身負債未遵守保密義務及廉潔，利用職務洩漏民眾個資，動機不良，因此依洩密、違反個資將鄭男、游男及何女各判處有期徒刑3個月、2個月、2個月有期徒刑，得易科罰金。

判決書指出，鄭男2016年間因簽賭欠下30萬元債務，不斷被債主催討。同年11月，何姓徵信業者找上游男，希望他協助查詢2名債務人個資。游男因得知鄭男欠債，便以此為由向他表示，若幫忙查詢個資，可代為說情讓鄭男分期償還債務。

鄭男因此相信游男，便利用辦公室內公務電腦登入查詢2名債務人的個資及名下車籍資料，抄下後並將紙條交給游男，再由游男將個資轉交給徵信業者，並從中獲利6千元。

事後債務人的債主將個資製成「尋人啟事」傳單，並張貼在2名債務人住處附近，此事因而曝光。警方調查後，發現是鄭男所為，因此當場清理門戶將他送辦。

法院審理時，鄭男、游男及徵信業者皆坦承不諱，因此依洩密及違反《個人資料保護法》分別判處3人有期徒刑3個月、2個月、2個月，得易科罰金，並須接受3場法治教育及支付國庫1萬元。全案可上訴。

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