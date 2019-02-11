和乘客聊天一句話惹殺機　高雄小黃運將槍擊案23小時偵破

記者宋德威／高雄報導

高雄市橋頭區10日上午8時30分許獲報在經武路段發生一起槍擊案，經查為李姓被害人駕駛計程車搭載一名男性乘客，遭該男性乘客持槍射擊，造成背部4處槍傷。警方獲報後立即成立專案小組，調閱相關路口監視器徹夜追查嫌犯下落，發現有槍砲、毒品等前科的50歲羅姓男子涉有重嫌。

▲高雄市橋頭區10日上午8時30分許獲報在經武路段發生一起槍擊案，警方在23小時內破案。（圖／記者宋德威翻攝）

11日上午7時40分許，專案小組獲報羅嫌疑似現蹤在永安區某廟宇，即通報轄區警網前往查緝，專案人員亦即趕赴現場，順利緝獲羅嫌到案，並起獲作案用之手槍1把、彈匣2個及子彈16發。

警方表示，羅嫌坦承因10日上午在左營區左營大路與左下路口，攔搭被害人李姓駕駛的計程車後，行車間與李男談話，意見不和發生口角，李姓駕駛駕車至橋頭區經武路口時，羅嫌表示要下車小解，李姓駕駛擔心羅嫌不付錢要逃逸，因而發生爭執及肢體拉扯，羅男憤而持槍朝李男背部連開4槍，李男受傷倒地後，羅嫌隨即駕駛該計程車逃離現場，棄車後搭乘捷運逃逸。

據了解，李姓駕駛在車上疑笑羅嫌「景氣不好，生活過得還沒有比計程車司機的收入好...」，在車上兩人意見不合而惹殺機。警方在偵訊後，羅嫌坦承犯行，全案依殺人罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

高雄義大醫院發言人陳文旭昨天表示，李男身上共取出4顆子彈，其中1槍從右上臂穿透進去，造成胸壁3處傷口，另3槍遭人從背後射入，目前經過緊急手術已取出所有子彈。陳文旭說，傷患的肺部、右腎與肝臟有撕裂傷，大腸也有傷口，目前生命跡象尚未穩定，持續觀察中。

▲▼高雄發生槍擊案，現場血跡斑斑。



