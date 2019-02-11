媽祖添嫁妝！新婚女老師港口宮「連擲11聖筊」　開回80萬轎車

▲女代課老師順利擲出11個聖筊帶回大獎。（圖／翻攝東森新聞）

地方中心／嘉義報導

嘉義縣東石港口宮每逢農曆年都會舉辦擲筊拼轎車的活動，2019年也吸引了超過2500名的信徒參賽，希望能夠透過好運氣，將價值近百萬的轎車開回家。而今年的冠軍得主是一名擔任代課老師的準新娘，一連擲出11個聖筊，順利開回大獎，她開心表示，感謝媽祖幫忙添嫁妝，未來將會回到這拍婚紗，紀念美好時刻。

今年的最大獎得主是一名女代課老師，年底即將結婚，連續擲出了11個聖筊，順利開回轎車，她開心表示，聽說結婚前與生子後的運勢最旺，於是趁著農曆春節與家人到廟裡走走，沒想到真的中了大獎。

▲港口宮擲筊比賽今年超過2500名信徒參加。（圖／翻攝東森新聞）

▲港口宮擲筊比賽。（圖／翻攝東森新聞）

另外，第2名則是由擲出10個聖筊的12歲小六生帶回。廟方表示，今年參加人數眾多，連續擲出9個及8個聖筊的信徒皆共有4個並列，10日上午經過激烈的爭鬥後，終於分出3到7名，第3名至第5名各得一輛機車，第6名至第7名各得一台液晶電視。

港口宮的擲筊評比辦在每年的初一至初五間，今年共計超過2500名的信徒參加比賽，人數比往年還多。5天累計下來，連續擲出最多聖筊者可獲得價值80多萬元高級房車，第二名60萬元轎車，其餘獎項還有機車、液晶電視。

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