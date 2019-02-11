槍擊小黃運將帶槍廟裡拜拜　見警腿軟發抖：我想要自首

記者宋德威／高雄報導

高雄市橋頭區10日上午8時30分許獲報在經武路段發生一起槍擊案，經查為李姓被害人駕駛計程車搭載一名男性乘客，遭該男性乘客持槍射擊，造成背部4處槍傷。11日上午7時40分許，專案小組獲報羅嫌疑似現蹤在永安區某廟宇，即通報轄區警網前往查緝，專案人員亦即趕赴現場，順利緝獲羅嫌到案，並起獲作案用之手槍1把、彈匣2個及子彈16發。

▲羅姓槍嫌遭警方逮捕後，雙腳發軟蹲在地上。（圖／記者宋德威翻攝）

▲高雄市橋頭區10日上午8時30分許獲報在經武路段發生一起槍擊案，警方在23小時內破案。

11日上午7時許，羅姓犯嫌遭逮捕現場位於省道台17線高雄市永安區某間小廟，11日上午7點23分，羅嫌與友人相約在廟見面，等候同時，羅嫌走進廟裡，疑似有人通報羅嫌準備逃亡前往台中，用廟裡的公共電話叫計程車。

羅嫌等候約5分鐘左右，轄區警方突然到場，不動聲色進入廟裡前，拔槍出槍警戒，警方進入廟裡見到羅嫌時，遏止「你是羅ｘｘ嗎...不要亂動」羅嫌不停發抖，慢慢地從腰際掏出槍枝，供稱「我不會跑了，我想要自首...」，警方順勢將羅嫌的槍奪下，將羅嫌帶到廟前廣場。雙腳發軟的羅嫌走路緩慢，警方見狀表示「你先蹲下，不要亂動」，員警不敢大意，立即請求支援，之後共搜出作案用之手槍1把、彈匣2個及子彈16發。

事後，羅嫌遭逮捕的廟宇，附近民眾議論紛紛，「敢做歹事還來求平安，有用嗎」、帶槍來這裡拜拜，真可怕」、「分局長要快來廟裡走走，這麼快就能破案，神明有保佑」、「希望受傷的小黃駕駛能快點脫離險境」。

據了解，李姓駕駛在車上疑笑羅嫌「景氣不好，生活過得還沒有比計程車司機的收入好...」，在車上兩人意見不合而惹殺機。警方在偵訊後，羅嫌坦承犯行，全案依殺人罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。