7男3女汽旅辦毒趴慶新年！警搜出大量K他命　意外揪出通緝犯

▲7男3女汽旅辦毒趴。（圖／記者陳雕文翻攝）

突發中心／新北報導

新北市土城頂埔派出所9日下午接獲通報，稱有人在汽車旅館內欲滋事，立即派遣多名警力到場徹查，當場查獲共7男3女在屋內吸毒，其中年紀最小的年僅15歲，另外還有一人是詐欺通緝犯。此外，警方也於客廳內發現總毛重共計38.31公克的毒品，全案將依違反毒品危害防制條例移請偵辦。

▲警搜出大量K他命，總重38.31公克。（圖／記者陳雕文翻攝）

9日下午3時43分新北市土城分局頂埔派出所接獲勤指中心通報，稱轄內汽車旅館內疑似有人滋事，便派遣線上警網及偵查隊到場徹查。警方進到屋內後，隨即聞到濃濃K味，立即控制現場後清查，當場查獲共7男3女吸食毒品，而其中周姓嫌犯坦承持有毒品，另外警方也意外查獲王姓詐欺通緝犯，隨後在客廳內發現咖啡包3包、K他命1包，總毛重38.31公克。

▲汽旅辦毒趴。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查後，將坦承持有毒品的周姓嫌犯依違反毒品危害防制條例移請偵辦，另詐欺通緝犯一併帶回，其餘人則帶回採尿送驗，及查獲毒品部份依規定通報鑑識小隊到場實施採證。

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