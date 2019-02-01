月花2500租車位遭霸佔　車主怒留紙條：我花錢你爽停！

▲租車位被霸占，車主憤而留紙條希望喚醒對方良知。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

地方中心／新竹報導

新竹郭姓網友31日在臉書《新竹大小事》PO出一篇文章，寫道他租賃的車位上常有人霸佔，氣得他在對方車上貼告示「我花錢租車位你爽停！」，並上網向網友請益遇上這種狀況該如何處理。文章一出，網友紛紛留言建議「請拖吊車」、「停他車後，讓他無法開走」，甚至還有人建議車主「撒釘子」。

這名郭姓網友發文表示，自己因為工作關係，常常凌晨才下班，由於工作時間不固定，下班時只想趕快回家休息，便每月花2500員租了車位，好讓他不用在花時間找。不料車位卻常常遭到佔用，且對方也不會留下電話，管委會與警衛也已多次柔性勸導，但仍不見改善，讓他氣得直接在對方車上貼告示「我花錢租車位，妳爽停！我半夜回來還要到處找停車位，妳要不要出點租金？」

▲租車位被霸占，車主憤而留紙條希望喚醒對方良知。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

郭姓網友在文末提及，雖然生氣，但不能鎖車或是造成對方財損，且已有打電話到管轄的警局，但因車位位於私人土地上，警方也只能柔性勸導，所以他只能用這種方式喚醒對方良知，並向網友請益若遇上這種問題，是否還有更好的方式能夠解決？

文章一出，許多網友紛紛留言建議「紀錄一下他停車的次數以及占用時間還有造成你權益損失的次數..........然後後告他！」、「告侵占比較快」，也有人開玩笑表示「這時候釘子就好用了」、「吊兩塊消坡塊卡住他」。

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